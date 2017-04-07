Экс-министр не видит предпосылок для создания новых форматов переговоров по Крыму

"Речь о других форматах давно уже идет и не только по Крыму. Но все это натыкается на то, что не все участники существующих форматов хотят менять эти форматы. Более того, очень много сил ушло на заключение минских соглашений и приходится констатировать, что они не выполнены, в том числе и с украинской стороны. Сегодня все участники требуют полного выполнения минских соглашений... То, что касается Крыма, мне кажется, что здесь министр больше следует конъюнктурным каким-то вещам, давлению парламента на него... В практической плоскости я не вижу сегодня никаких предпосылок для того, чтобы какой-то другой формат мог бы положить вопрос Крыма на стол переговоров", - сообщил Л.Кожара.

При этом он отметил, что сейчас главным в этом вопросе остается формат ООН.

"Мы переводим сегодня ответственность за урегулирование ситуации внутри страны, стараемся максимально переложить на плечи международных посредников, и самим причем ничего не делать. Поэтому наши потуги, я думаю, в этом плане не будут конструктивными. Во-первых, главный формат решения вопроса аннексии Крыма - это формат ООН... И мы знаем, что есть резолюции ООН по Крыму, которые могут быть положены в основу дальнейших переговоров. Но, еще раз хотел бы подчеркнуть, что сегодня острые вопросы, с точки зрения международного сообщества, - это активные боевые действия на востоке Украины. И Украина должна свою часть обязательств выполнить, без чего остальные вопросы не будут активно рассматриваться никем. Более того, мы можем о любом формате говорить, но если Россия не захочет - его не будет. Потому что без России это не имеет смысла просто создавать", - отметил Л.Кожара.

На уточнение журналиста, будет ли поддерживать Россия новые форматы переговоров, Леонид Кожара ответил, что не будет поддерживать.

"Не будет поддерживать, и без России это не имеет смысла ничего создавать, а уговорить Россию усилиями только западных партнеров не удастся", - сказал Л.Кожара.

Он также добавил, что видит в заявлении министра иностранных дел Украины Павел Климкин только политическую конъюнктуру, его реакцию на давление со стороны ведущих сил в Верховной Раде.

Напомним, 7 апреля во время часа вопросов к правительству в ВР министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что МИД Украины работает над созданием отдельного международного площадки по вопросам Крыма или на основе Большой семерки с привлечением Европейского Союза, или с привлечением "женевского формата".