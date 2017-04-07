Екс-міністр не бачить передумов для створення нових форматів перемовин щодо Криму

ukru
27 березня, 18:53 • 70032 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 91719 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 113729 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 122381 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 172274 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 121685 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 110143 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133999 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121266 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123385 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.2 м/с
87 %
752 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

27 березня, 17:24 • 46751 перегляди
Україна підготує і передасть США докази удару рф по енергетиці: Зеленський про атаку на Херсон

Україна підготує і передасть США докази удару рф по енергетиці: Зеленський про атаку на Херсон

27 березня, 17:37 • 34101 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

27 березня, 17:43 • 53241 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

27 березня, 18:10 • 47879 перегляди
Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

27 березня, 18:20 • 36189 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 70032 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 127969 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 172274 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 199343 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 209996 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 85416 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 116126 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 142269 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 131932 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162460 перегляди
Актуальне
Екс-міністр не бачить передумов для створення нових форматів перемовин щодо Криму

Екс-міністр не бачить передумов для створення нових форматів перемовин щодо Криму

Київ • УНН

 • 18378 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. На сьогодні не видається можливим створення будь-яких нових форматів для того, щоб покласти питання Криму на стіл переговорів. Таку думку в коментарі УНН висловив колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара, коментуючи слова голови МЗС Павла Клімкіна щодо роботи над створенням окремого формату переговорів щодо кримського питання.

“Мова про інші формати давно вже йде і не лише по Криму. Але все це натикається на те, що не всі учасники існуючих форматів хочуть змінювати ці формати. Більше того, дуже багато сил пішло на укладення мінських угод і сьогодні доводиться констатувати, що вони не виконані, в тому числі і з боку української сторони. Сьогодні всі учасники вимагають повного виконання мінських угод... Те, що стосується Криму, мені здається, що тут міністр більше слідує кон’юнктурним якимось речам, тиску парламенту на нього... У практичній площині я не бачу сьогодні ніяких передумов для того, щоб якийсь інший формат міг би покласти питання Криму на стіл переговорів”, — повідомив Л.Кожара.

При цьому він зазначив, що наразі головним у цьому питанні залишається формат ООН.

“Ми перекладаємо сьогодні відповідальність за врегулювання ситуації всередині країни, намагаємось максимально перекласти на плечі міжнародних посередників, і самим при чому нічого не робити. Тому наші потуги, я думаю, в цьому плані не будуть конструктивними. По-перше, головний формат вирішення питання анексії Криму — це формат ООН... І ми знаємо, що є резолюції ООН щодо Криму, які можуть бути покладені в основу подальших переговорів. Але, ще раз хотів би підкреслити, що сьогодні є гостріші питання, з точки зору міжнародної спільноти, — це активні бойові дії на сході України. І Україна має свою частину зобов’язань виконати, без чого решта питань не буде активно розглядатися ніким. Більше того, ми можемо про будь-який формат говорити, але якщо Росія не схоче — його не буде. Тому що без Росії це немає сенсу просто створювати”, — відмітив Л.Кожара.

На уточнення журналіста, чи підтримуватиме Росія нові формати перемовин, Леонід Кожара відповів, що не підтримуватиме.

“Не підтримуватиме, і без Росії це немає сенсу нічого створювати, а вговорити Росію зусиллями лише західних партнерів не вдасться”, — зазначив Л.Кожара.

Він також додав, що вбачає в заяві міністра закордонних справ України Павла Клімкіна лише політичну кон’юнктуру, його реакцію на тиск з боку провідних сил у Верховній Раді.

Нагадаємо, 7 квітня під час години запитань до уряду у ВР міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що МЗС України працює над створенням окремого міжнародного майданчика щодо питань Криму або на основі Великої сімки із залученням Європейського Союзу, або із залученням “женевського формату”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$276.69
Brent
$73.32
Bitcoin
$87,325.80
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,102.75
Ethereum
$2,003.29