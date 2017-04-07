Екс-міністр не бачить передумов для створення нових форматів перемовин щодо Криму

“Мова про інші формати давно вже йде і не лише по Криму. Але все це натикається на те, що не всі учасники існуючих форматів хочуть змінювати ці формати. Більше того, дуже багато сил пішло на укладення мінських угод і сьогодні доводиться констатувати, що вони не виконані, в тому числі і з боку української сторони. Сьогодні всі учасники вимагають повного виконання мінських угод... Те, що стосується Криму, мені здається, що тут міністр більше слідує кон’юнктурним якимось речам, тиску парламенту на нього... У практичній площині я не бачу сьогодні ніяких передумов для того, щоб якийсь інший формат міг би покласти питання Криму на стіл переговорів”, — повідомив Л.Кожара.

При цьому він зазначив, що наразі головним у цьому питанні залишається формат ООН.

“Ми перекладаємо сьогодні відповідальність за врегулювання ситуації всередині країни, намагаємось максимально перекласти на плечі міжнародних посередників, і самим при чому нічого не робити. Тому наші потуги, я думаю, в цьому плані не будуть конструктивними. По-перше, головний формат вирішення питання анексії Криму — це формат ООН... І ми знаємо, що є резолюції ООН щодо Криму, які можуть бути покладені в основу подальших переговорів. Але, ще раз хотів би підкреслити, що сьогодні є гостріші питання, з точки зору міжнародної спільноти, — це активні бойові дії на сході України. І Україна має свою частину зобов’язань виконати, без чого решта питань не буде активно розглядатися ніким. Більше того, ми можемо про будь-який формат говорити, але якщо Росія не схоче — його не буде. Тому що без Росії це немає сенсу просто створювати”, — відмітив Л.Кожара.

На уточнення журналіста, чи підтримуватиме Росія нові формати перемовин, Леонід Кожара відповів, що не підтримуватиме.

“Не підтримуватиме, і без Росії це немає сенсу нічого створювати, а вговорити Росію зусиллями лише західних партнерів не вдасться”, — зазначив Л.Кожара.

Він також додав, що вбачає в заяві міністра закордонних справ України Павла Клімкіна лише політичну кон’юнктуру, його реакцію на тиск з боку провідних сил у Верховній Раді.

Нагадаємо, 7 квітня під час години запитань до уряду у ВР міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що МЗС України працює над створенням окремого міжнародного майданчика щодо питань Криму або на основі Великої сімки із залученням Європейського Союзу, або із залученням “женевського формату”.