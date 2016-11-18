Экс-министр экономразвития РФ А.Улюкаев обжаловал свой домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки объемом 2 млн долларов, обжаловал решение суда о своем домашний арест, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня мы подали апелляционную жалобу на постановление Басманного суда о домашнем аресте Алексея Улюкаева", - сказал его адвокат.
В жалобе защита просит Мосгорсуд отменить постановление районного суда и выбрать в отношении А.Улюкаева более мягкую меру пресечения, не связанную с ограничением свободы.
В Басманном суде подтвердили поступление апелляционной жалобы, отметив, что дата ее рассмотрения в Мосгорсуде будет назначена на следующей неделе.
Напомним, в ночь на вторник, 15 ноября, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.
По данным следствия, Алексей Улюкаев 14 ноября 2016 года получил 2 млн долл. за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила компании "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефть" в размере 50%.
Как сообщал УНН, 15 ноября Президент России Владимир Путин уволил Алексея Улюкаева с должности министра экономического развития РФ.