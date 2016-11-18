Екс-міністр економрозвитку РФ О.Улюкаєв оскаржив свій домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Колишній міністр економічного розвитку Росії Олексій Улюкаєв, обвинувачений в отриманні хабара обсягом 2 млн доларів, оскаржив рішення суду про свій домашній арешт, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Сьогодні ми подали апеляційну скаргу на постанову Басманного суду про домашній арешт Олексія Улюкаєва", - сказав його адвокат.
У скарзі захист просить Мосміськсуд скасувати постанову районного суду і обрати стосовно О.Улюкаєва більш м'який запобіжний захід, не пов'язаний з обмеженням свободи.
У Басманному суді підтвердили надходження апеляційної скарги, зазначивши, що дата її розгляду в Мосміськсуді буде призначена наступного тижня.
Нагадаємо, у ніч на вівторок, 15 листопада, Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва.
За даними слідства, Олексій Улюкаєв 14 листопада 2016 року одержав 2 млн дол. за видану Мінекономрозвитку позитивну оцінку, яка дозволила компанії “Роснефть” здійснити операцію з придбання державного пакета акцій “Башнефть” у розмірі 50%.
Як повідомляв УНН, 15 листопада Президент Росії Володимир Путін звільнив Олексія Улюкаєва із посади міністра економічного розвитку РФ.