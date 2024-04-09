Экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев мог задушить свою жену - судмедэксперт

В Казахстане состоялось очередное заседание по делу об убийстве с особой жестокостью жены экс-министра экономики Казахстана - Салтанат Нукеновой. Судмедэксперт Тахир Халиманазаров во время заседания отметил, что экс-министр Бишимбаев мог не только бить жену по голове, но и душить, передает УНН.

Это все в совокупности квалифицируется как тяжкий вред и состоит в прямой причинной связи с наступлением смерти. Это удары по голове. Не бывает такого многократного падения, чтобы образовался комплекс повреждений. Это исключается. Человек в сознании столько раз не падает - заявил он.

Судмедэксперт заявил, что на шее Нукеновой были обнаружены две овальные ссадины небольших размеров, синяки таких же размеров, а также кровоизлияния в области глаз.

Это все вместе свидетельствует о сдавливании шеи. Это повреждения, которые отражают этот факт. То есть был факт развития асфиксии у потерпевшей - добавил эксперт.

Он отметил, что женщину не только били по голове много раз, но и душили. Халиманзаров также добавил, что эксперты зафиксировали у Нукеновой черепно-мозговую травму, однако она играет особую роль, ведь смерть наступила не только из-за побоев, но и из-за удушения.

Напомним,

В суде Астаны слушается дело об убийстве с особой жестокостью жены экс-министра экономики Казахстана - Салтанат Нукеновой. Во время слушания главный подозреваемый и муж убитой - Куандык Бишимбаев рассказал свою версию дня смерти Салтанат, а прокуроры предоставили в суде видео избиения в холле ресторана BAU.

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