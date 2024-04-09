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Экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев мог задушить свою жену - судмедэксперт
Экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев мог душить свою жену, согласно показаниям судебно-медицинской экспертизы по делу о его убийстве.
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
Руководитель территориального сервисного центра МВД в Черниговской области был арестован за организацию коррупционной схемы получения взяток от подчиненных за выдачу водительских удостоверений, но освобожден под залог в размере 1 млн грн, который сразу же внесли.
С начала войны в небе над Украиной было уничтожено более девяти тысяч вражеских беспилотников
С начала полномасштабного вторжения россии украинские военные сбили более 9000 российских беспилотников, включая иранские беспилотники Shaheed-136, собранные в россии из комплектующих из США, Канады и Японии.
Боррель заявил, что россия должна оставить Запорожскую АЭС
россия должна вывести свои войска из Запорожской атомной электростанции после того, как неоднократные атаки беспилотников повысили риск опасной ядерной аварии.
Влиятельные австралийцы призывают правительство передать Украине 9 млрд долларов замороженных активов рф
Группа влиятельных австралийцев призывает правительство конфисковать 9 миллиардов долларов российских активов, замороженных в Австралии, и передать их Украине для ее послевоенной реконструкции и восстановления.
Удар рф по Константиновке: количество раненых возросло до трех, под завалами еще могут быть люди
В результате вражеского авиаудара по жилому массиву Константиновка погиб 1 человек, 3 получили ранения. Под завалами могут оставаться два человека - среди них - ребенок.
Атака рф на Харьков: госпитализированы пострадавшие мужчина и женщина
Три человека, двое мужчин и одна женщина, пострадали в результате обстрела в Харькове, двое из них были госпитализированы, а одному оказали помощь на месте.
В Украине могут привлечь к разминированию мобильные комплексы по утилизации боеприпасов - Минобороны
Украина рассматривает возможность использования мобильных комплексов по утилизации боеприпасов для очистки освобожденных территорий, что позволит повторно использовать переработанные материалы для производства новых боеприпасов, уменьшая при этом загрязнение окружающей среды.
В Мадриде состоялся митинг в поддержку украинских пленников, находящихся в рф
В Испании состоялся митинг с призывом к международному сообществу оказать давление на россию с целью освобождения украинских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в плену кремля.
рф применяет только "шахеды" для разведки и поражения критической инфраструктуры - Евлаш
Сейчас россия использует только беспилотники для разведки и повреждения критической инфраструктуры Украины, избегая пока массированных комбинированных ударов.