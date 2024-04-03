Убивал в течение 8 часов: в Казахстане экс-министра экономики судят за убийство жены с особой жестокостью

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  105543 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  109671 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  110023 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  105537 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  68977 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  96311 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  119670 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  117881 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118623 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  193213 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Новости по теме
Убивал в течение 8 часов: в Казахстане экс-министра экономики судят за убийство жены с особой жестокостью

Убивал в течение 8 часов: в Казахстане экс-министра экономики судят за убийство жены с особой жестокостью

  •  2287 просмотра
Forbes официально объявил Тейлор Свифт долларовой миллиардершей

Forbes официально объявил Тейлор Свифт долларовой миллиардершей

  •  2226 просмотра
Северная Корея сообщила о запуске гиперзвуковой ракеты

Северная Корея сообщила о запуске гиперзвуковой ракеты

  •  4575 просмотра
Украина готовит глобальный саммит мира лидеров государств

Украина готовит глобальный саммит мира лидеров государств

  •  5507 просмотра
Российские военные заряжают ракеты в порту Новороссийска – "Крымский ветер"

Российские военные заряжают ракеты в порту Новороссийска – "Крымский ветер"

  •  7165 просмотра
Россияне ударили авиабомбой по гражданской инфраструктуре Сум

Россияне ударили авиабомбой по гражданской инфраструктуре Сум

  •  9524 просмотра
Сумская область: россияне обстреляли 11 громад в приграничной зоне

Сумская область: россияне обстреляли 11 громад в приграничной зоне

  •  10165 просмотра
В Реестр убытков украинцы уже подали около 200 заявлений - Андрей Костин

В Реестр убытков украинцы уже подали около 200 заявлений - Андрей Костин

  •  10111 просмотра
На Донецком направлении пограничники пленили трех оккупантов

На Донецком направлении пограничники пленили трех оккупантов

  •  12761 просмотра
"Миссия для Украины": Столтенберг предложил создать фонд в более чем $100 млрд военной помощи

"Миссия для Украины": Столтенберг предложил создать фонд в более чем $100 млрд военной помощи

  •  14651 просмотра

Популярные

Ракетный удар рф по Днепру: количество пострадавших возросло до 13, из них 5 - дети

Ракетный удар рф по Днепру: количество пострадавших возросло до 13, из них 5 - дети

  •  102711 просмотра
Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного

Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного

  •  102254 просмотра
3,2 млн грн убытков стратегическому госпредприятию: сообщено о новом подозрении Шиману

3,2 млн грн убытков стратегическому госпредприятию: сообщено о новом подозрении Шиману

  •  87551 просмотра
Оккупанты обстреляли село на Харьковщине: мужчина погиб, ребенок - ранен

Оккупанты обстреляли село на Харьковщине: мужчина погиб, ребенок - ранен

  •  57734 просмотра
Чем важна двухэтапная аутентификация и как установить: Инструкция от специалистов по кибербезопасности

Чем важна двухэтапная аутентификация и как установить: Инструкция от специалистов по кибербезопасности

  •  55106 просмотра

Публикации

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

  •  147692 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

  •  156499 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

1 апреля 2024, 09:33  •  193213 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  465650 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  437046 просмотра

Убивал в течение 8 часов: в Казахстане экс-министра экономики судят за убийство жены с особой жестокостью

Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев предстал перед судом за жестокое убийство своей гражданской жены Салтанат Нукеновой, которую, как утверждается, пытали в течение 8 часов перед смертью.

Криминал и ЧП •   •  2287 просмотра
Убивал в течение 8 часов: в Казахстане экс-министра экономики судят за убийство жены с особой жестокостью

Forbes официально объявил Тейлор Свифт долларовой миллиардершей

Тейлор Свифт официально стала миллиардером с состоянием в 1,1 миллиарда долларов, что делает ее первым музыкантом, который достиг статуса миллиардера исключительно благодаря написанию и исполнению песен.

Новости Мира •   •  2226 просмотра
Forbes официально объявил Тейлор Свифт долларовой миллиардершей

Северная Корея сообщила о запуске гиперзвуковой ракеты

Северная Корея успешно испытала новую гиперзвуковую ракету средней и большой дальности на своем восточном побережье, о чем сообщили власти Южной Кореи и Японии.

Война •   •  4575 просмотра
Северная Корея сообщила о запуске гиперзвуковой ракеты

Украина готовит глобальный саммит мира лидеров государств

Украина и Швейцария координируют подготовку к Глобальному саммиту мира, имея целью привлечь как можно больше стран со всех континентов к работе над планом достижения справедливого мира в Украине.

политика •   •  5507 просмотра
Украина готовит глобальный саммит мира лидеров государств

Российские военные заряжают ракеты в порту Новороссийска – "Крымский ветер"

россия имеет возможность загружать ракеты непосредственно в порту Новороссийска, согласно данным спутниковой съемки, о которых сообщила активистская группа "Крымский ветер".

Война •   •  7165 просмотра
Российские военные заряжают ракеты в порту Новороссийска – "Крымский ветер"

Россияне ударили авиабомбой по гражданской инфраструктуре Сум

Российские войска нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре в пригороде Сум вечером 2 апреля, сообщений о жертвах не поступало.

Общество •   •  9524 просмотра
Россияне ударили авиабомбой по гражданской инфраструктуре Сум

Сумская область: россияне обстреляли 11 громад в приграничной зоне

Россияне обстреляли 11 общин Сумской области 39 раз, что привело к 226 взрывам, используя различные виды оружия, включая минометы, артиллерию, ракеты и удары с вертолетов.

Война •   •  10165 просмотра
Сумская область: россияне обстреляли 11 громад в приграничной зоне

В Реестр убытков украинцы уже подали около 200 заявлений - Андрей Костин

В Реестр убытков, первый элемент механизма возмещения убытков, причиненных российской агрессией в Украине, уже подано около 200 заявок.

Война •   •  10111 просмотра
В Реестр убытков украинцы уже подали около 200 заявлений - Андрей Костин

На Донецком направлении пограничники пленили трех оккупантов

Трое российских солдат сдались в Донецкой области после того, как остались без еды и связи после боя под Новомихайловкой.

Война •   •  12761 просмотра
На Донецком направлении пограничники пленили трех оккупантов

"Миссия для Украины": Столтенберг предложил создать фонд в более чем $100 млрд военной помощи

Глава НАТО Йенс Столтенберг предложил 5-летний пакет военной помощи Украине на сумму 100 миллиардов евро (107 миллиардов долларов), чтобы предоставить НАТО более непосредственную роль в поддержке Киева.

Война •   •  14651 просмотра
"Миссия для Украины": Столтенберг предложил создать фонд в более чем $100 млрд военной помощи