Убивал в течение 8 часов: в Казахстане экс-министра экономики судят за убийство жены с особой жестокостью

В Астане судят экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева по делу об убийстве с особой жестокостью его гражданской жены Салтанат Нукеновой. Уже прошло три заседания, следующее назначили на 3 апреля. Начнется оно с допроса Бишимбаева, который обещал рассказать свою версию дня смерти Салтанат. Об этом пишет УНН со ссылкой на казахстанское издание Ulys Media.

Детали

В начале крайнего судебного заседания, которое состоялось 1 апреля, Бишимбаев извинился перед родственниками погибшей.

Мне всегда было очень сложно в первое время осознать её смерть. Я хочу принести извинения. Я не рассчитываю на прощение, но это моя обязанность. Я понимаю, это невосполнимая утрата, и я к этим обстоятельствам причастен. — начал своё выступление Бишимбаев.

Во время всего этого заседания суда экс-министр рассказывал о жизни с убитой супругой почти пять часов, однако до эпизода убийства он так и не дошёл. Попросил суд перенести слушивание этого эпизода на следующее заседание, ссылясь на то что он "устал говорить".

Контекст

Бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева обвиняют в убийстве с особой жестокостью его жены Салтанат Нукеновой. Ему инкриминируют две статьи УК РК: ст. 110, ч. 2 ("Истязание") и ст. 99, ч. 2 ("Убийство, совершенное с особой жестокостью").

Женщину обнаружили мёртвой в ресторане BAU в Астане 9 ноября прошлого года. Мать Салтанат во время суда заявила, то её дочь жестоко избивали в течение 8 часов. Екс-чиновник Бишимбаев свою вину не признаёт.

Хронология судебных заседаний

Главное судебное разбирательство по этому делу началось 27 марта с участием присяжных.

На первом судебном заседании он заявил, что у него "не было возможности рассказать свою историю ни на досудебном расследовании, нигде". Он и его защита утверждают, что с его стороны не было умысла убивать.

Вместе с бывшим чиновником на скамье подсудимых его родственник Бахытжан Байжанов, которому предъявлено обвинение в укрывательстве и недонесении о преступлении. На суде он признался, что просил удалить видеозаписи с камер наблюдения и отвезти телефон Салтанат Нукеновой домой, чтобы скрыть геолокацию.

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