Убийство, пытки, вымогательство: бандиты из Коростышева предстанут перед судом

Полицейские передали в суд материалы дела в отношении банды разбойников из Коростышева, что на Житомирщине. Копы доказали причастность этой группировки к ряду уголовных преступлений, совершенных против 22 человек. Об этом сообщили в Нацполиции Украины, пишет УНН.

В прошлом году правоохранители Житомирщины разоблачили банду, которая требовала деньги путем угроз и физического насилия. Тогда задержали членов группировки, действия которых ужасали жителей всего региона. Сейчас полицейские доказали их причастность к ряду уголовных преступлений, совершенные против 22 человек. - говорится в сообщении Нацполиции.

Детали

По данным следователей известно, что банду возглавил так называемый "смотрящий". Он и девять его сообщников организовали "бизнес", который заключался в том, чтобы путем угроз убийства, насилия, повреждения имущества и причинением тяжких телесных повреждений требовать деньги с людей. Все "заработанное" разделяли между собой.

В рамках своей "предпринимательской деятельности" они оборудовали в г. Коростышеве несколько застенков, где "обрабатывали" людей, чтобы ускорить выплату несуществующих долгов.

Также они имели 6 автомобилей, которые использовались для прибытия к местам совершения преступлений и одновременно транспортировки потерпевших против их воли в места содержания и даже трудовой эксплуатации. А в багажниках автомобилей они постоянно держали вещи, которые помогали им "выбивать" из людей несуществующие долги: металлическую биту и спортивные резиновые ремни.

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Установлено, что 50-летний житель г. Коростышева, который ранее привлекался к уголовной ответственности и с 2017 года находился в статусе так называемого "смотрящего", создал устойчивую иерархическую группировку, которая занималась вымогательством денег и имущества. К противоправной деятельности он привлек сначала двух сообщников, а впоследствии группировка выросла до 10 человек в возрасте от 23 до 50 лет.

Кроме того, полицейские установили, что иногда пытки приводили к смерти. Им удалось подтвердить один такой случай.

В ходе расследования следователи доказали причастность одного из участников группы к убийству. Житель Коростышева, встретившись с 31-летним мужчиной на территории Хорошевской общины, начал высказывать ему претензии относительно невыполненного долга. В дальнейшем металлической битой нанес "должнику" более полусотни ударов в разные части тела. От полученных травм мужчина скончался" - рассказали в полиции.

Дополнительно

15 августа правоохранители задержали преступную группу и провели 26 неотложных обысков, в результате которых обнаружили и изъяли 5 автомобилей - "Lexus", "Skoda", "BMW 525", "BMW 525", "Renault Logan", ювелирные изделия и средства: более 3,7 тысячи долларов, почти 9 тысяч евро, более 280 тысяч гривен. Также изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи, среди которых - оригинал долговой расписки на 56 тысяч долларов.

Кроме того, обнаружили пять боевых гранат, револьвер, патроны различного калибра. Среди прочего - орудия пыток - кастеты, биты, ножи, топор, боксерские перчатки. А также изъяли несколько свертков и пакетов с различными наркотическими веществами, 12 блистеров наркотического препарата "метадон", 5 ампул морфина.

22 марта следователи следственного управления полиции Житомирской области завершили досудебное расследование и сейчас обвинительные акты в отношении участников преступной организации направлено в суд. Разоблачение преступной деятельности состоялось совместно с сотрудниками СБУ и под руководством областной прокуратуры.

Главе банды инкриминируют создание и руководство преступной группой (ч. 5 ст. 255 УКУ), вымогательство (ч. 4 ст.189 УКУ), торговлю людьми (ч. 3 ст. 149 УКУ), похищение человека (ст.146 УКУ), сопротивление правоохранителям (ч. 3 ст. 342 УКУ), угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа (ч. 2 ст. 345 УКУ), похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей (ст. 357 УК Украины).

Его подельнику - совершение умышленного убийства с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УКУ), участие в преступной группе (ч. 2 ст. 255 УКУ), вымогательство (ч. 4 ст. 189 УКУ), незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 263 УКУ).

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Другим участникам инкриминируется ряд тяжких преступлений, в том числе участие в преступной группе, вымогательство, торговля людьми, незаконное лишение свободы или похищение человека, похищение, присвоение, вымогательство документов, незаконное обращение с оружием и наркотическими средствами.