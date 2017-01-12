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Экс-мэра райцентра на Прикарпатье будут судить по подозрению в растрате более 200 тыс. грн

Киев • УНН

 • 6962 просмотра

ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 12 января. УНН. Коломыйска местная прокуратура на Прикарпатье направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Косовской городского совета, которого подозревают в растрате более 200 тыс.грн бюджетных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ивано-Франковской области.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

"Установлено, что указанный правонарушитель, находясь на должности, в 2014-2015 годах заключил ряд договоров подряда работ по капитальному ремонту уличного освещения в г. Косово. В дальнейшем, зная, что подрядные работы не выполнены, он подписал и заверил печатью городского совета акты приемки выполненных работ. В результате подрядной организации безосновательно перечислены 214 тыс. грн бюджетных средств ", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщили в ведомстве, в ходе досудебного расследования причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме. Сейчас идет судебное разбирательство.

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