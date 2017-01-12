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Екс-мера райцентру на Прикарпатті судитимуть за підозрою у розтраті понад 200 тис. грн

Екс-мера райцентру на Прикарпатті судитимуть за підозрою у розтраті понад 200 тис. грн

Київ • УНН

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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 12 січня. УНН. Коломийська місцева прокуратура на Прикарпатті скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Косівської міської ради, якого підозрюють у розтраті понад 200 тис. грн бюджетних коштів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

"Установлено, що вказаний правопорушник, перебуваючи на посаді, в 2014-2015 роках уклав ряд договорів підряду робіт з капітального ремонту вуличного освітлення в м. Косові. У подальшому, достовірно знаючи, що підрядні роботи не виконані, він підписав та завірив печаткою міської ради акти приймання виконаних робіт. Внаслідок цього підрядній організації було безпідставно перераховано 214 тис. грн бюджетних коштів", - повідомили у прокуратурі.

Як повідомили у відомстві, в ході досудового розслідування завдана державі шкода відшкодована у повному обсязі. Наразі триває судовий розгляд.

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