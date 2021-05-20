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Экс-лидер сеператистив Каталонии Пучдемон обжаловал в суде ЕС решение Европарламента о снятии с него иммунитета

Киев • УНН

 • 21207 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Защита бывшего главы правительства испанской Каталонии Карлеса Пучдемона обжаловала в Европейском суде общей юрисдикции решение Европарламента (ЕП) о лишении экс-лидера региона депутатской неприкосновенности. Об этом сообщило в четверг агентство Europa Press, пишет УНН.

Экс-лидер сеператистив Каталонии Пучдемон обжаловал в суде ЕС решение Европарламента о снятии с него иммунитета

Детали

По его информации, каталонские политики Тони Комин и Клара Понсати, которые вместе с Пучдемоном остались без депутатского иммунитета, также оспорили утрату неприкосновенности. При этом рассмотрение в европейском суде этих обращений пока не отменяет решения Европарламента.

В марте этого года Европарламент лишил бывшего главу кабмина автономии и двух других каталонских политиков депутатской неприкосновенности. После лишения иммунитета все они сохранят за собой мандаты депутатов ЕП, однако бельгийский суд сможет возобновить дело об экстрадиции экс-лидера Каталонии в Испанию.

Справка

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там незаконного референдума о независимости 2017 года. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. По итогам выборов в Европарламент 2019 года Пучдемон смог получить кресло депутата, при этом власти пиренейского королевства просили ЕП приостановить его депутатскую неприкосновенность. На территории Испании действует ордер на арест Пучдемона. Судебные власти Испании добиваются его выдачи по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате.

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