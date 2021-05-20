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The Guardian

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Екслідер сеператистів Каталонії Пучдемон оскаржив у суді ЄС рішення Європарламенту про зняття з нього імунітету

Київ • УНН

 • 21207 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Захист колишнього глави уряду іспанської Каталонії Карлеса Пучдемона оскаржив в Європейському суді загальної юрисдикції рішення Європарламенту (ЄП) про позбавлення екслідера регіону депутатської недоторканності. Про це повідомило в четвер агентство Europa Press, пише УНН.

Екслідер сеператистів Каталонії Пучдемон оскаржив у суді ЄС рішення Європарламенту про зняття з нього імунітету

Деталі

За його інформацією, каталонські політики Тоні Комін і Клара Понсаті, які разом з Пучдемоном залишилися без депутатського імунітету, також оскаржили втрату недоторканності. При цьому розгляд в європейському суді цих звернень поки не скасовує рішення Європарламенту.

У березні цього року Європарламент позбавив колишнього главу кабміну автономії і двох інших каталонських політиків депутатської недоторканності. Після позбавлення імунітету всі вони збережуть за собою мандати депутатів ЄП, проте бельгійський суд зможе відновити справу про екстрадицію екслідера Каталонії в Іспанії.

Довідка

Пучдемон очолював уряд Каталонії в момент проведення там незаконного референдуму про незалежність 2017 року. Незабаром після цього він втік до Бельгії. За підсумками виборів до Європарламенту 2019 року Пучдемон зміг отримати крісло депутата, при цьому влада піренейського королівства просили ЄП призупинити його депутатську недоторканність. На території Іспанії діє ордер на арешт Пучдемона. Судова влада Іспанії домагається його видачі за звинуваченням у підбурюванні до заколоту і розтраті.

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