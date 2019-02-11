Экс-руководителям "Укргазбанка" сообщили о подозрении в присвоении 39 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Бывшему члену наблюдательного совета АБ "Укргазбанк", заместителю председателя правления АБ "Укргазбанк" и руководителю соответствующего предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Следователями Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины по согласованию с прокурором 11.02.2019 сообщено о подозрении бывшему члену наблюдательного совета АБ "Укргазбанк", заместителю председателя правления АБ "Укргазбанк" и руководителю соответствующего предприятия в совершении преступления, предусмотренного ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины", - говорится в сообщении.
В ГПУ также сообщили, что во время досудебного расследования установлено, что в течение 2008 - 2009 лет Бывший член наблюдательного совета АБ "Укргазбанк", по предварительному сговору с действующим на то время заместителем председателя правления АБ "Укргазбанк", организовал схему по выводу государственных средств на счет заранее созданного им подконтрольного предприятия, путем заключения между Банком и предприятием договора аренды нежилых помещений и подписания акта приема-передачи к указанному договору аренды нежилых помещений, общей площадью почти 5035 кв, которыми Банк фактически не пользовался и необходимость использования которых документально не подтверждена.
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Вследствие перечисления денежных средств на расчетный счет предприятия за предоставленные услуги по аренде нежилых помещений и за возмещение строительных работ нежилых помещений, АБ "Укргазбанк" нанесен материальный ущерб на общую сумму 39 млн грн, говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления, а также решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в производстве относительно незаконного завладения 98 млн гривен "Укргазбанка".