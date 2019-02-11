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Екс-керівникам “Укргазбанку” повідомили про підозру у привласненні 39 млн грн

Екс-керівникам “Укргазбанку” повідомили про підозру у привласненні 39 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Колишньому члену спостережної ради АБ “Укргазбанк”, заступнику голови правління АБ “Укргазбанк” та керівнику відповідного підприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, передає УНН із посиланням на прес-службу ГПУ.

"Слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України за погодженням з прокурором 11.02.2019 повідомлено про підозру колишньому члену спостережної ради АБ “Укргазбанк”, заступнику голови правління АБ “Укргазбанк” та керівнику відповідного підприємства у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України", - йдеться у повідомленні.

У ГПУ також повідомили, що під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2008 — 2009 років колишній член спостережної ради АБ “Укргазбанк”, за попередньою змовою з діючим на той час заступником голови правління АБ “Укргазбанк”, організував схему щодо виведення державних коштів на рахунок заздалегідь створеного ним підконтрольного підприємства, шляхом укладення між Банком та підприємством договору оренди нежитлових приміщень та підписання акту прийому-передачі до вказаного договору оренди нежитлових приміщень, загальною площею майже 5 035 м кв, якими Банк фактично не користувався та необхідність використання яких документально не підтверджено.

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Внаслідок перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства за надані послуги з оренди нежитлових приміщень та за відшкодування ремонтно-будівельних робіт нежитлових приміщень, АБ “Укргазбанк” завдано матеріальну шкоду на загальну суму 39 млн грн, йдеться у повідомленні.

У прес-службі додали, що на даний час проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Раніше прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт у провадженні щодо незаконного заволодіння 98 млн гривень “Укргазбанку”.

Українські Національні Новини

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