Справа розкрадання коштів "Укргазбанку": обвинувальний акт направили до суду

“Завершено досудове розслідування відносно зловмисниці, яка організувала злочинну схему по заволодінню коштами державного банку ПАТ „Укргазбанк“ у сумі понад 98 млн гривень”, — йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури міста Києва.

Зокрема слідство встановило, що в 2015 році вказана особа під приводом надання послуг з вирішення проблемної заборгованості банківських установ, організувала підроблення ряду документів щодо відчуження кредитного портфелю державного банку АБ “Укргазбанк”.

“Внаслідок зазначених дій державний банк був позбавлений права вимоги по кредиту, а майно яке перебувало у заставі фінустанови, незаконно вибуло з іпотеки”, — додають у повідомленні відомства.

У ході досудового розслідування завдяки плідної співпраці столичних правоохоронців завдані банку збитки відшкодовані у сумі 73,4 млн гривень шляхом продажу повернутого фінансовій установі іпотечного майна.

Наразі обвинувальний акт відносно зловмисниці за обвинуваченням у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, підробленні документів, привласненні владних повноважень, підкупі особи, яка надає публічні послуги та фіктивному підприємництві, скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, у квітні 2018 року викрили злочинну “схему” по виведенню та заволодінню коштів ПАТ “Укргазбанк”.