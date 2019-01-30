Дело хищения средств "Укргазбанка": обвинительный акт направили в суд

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КИЕВ. 30 января. УНН. Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в производстве относительно незаконного завладения 98 млн гривен "Укргазбанка". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

“Завершено досудебное расследование в отношении злоумышленницы, которая организовала преступную схему по завладению средствами государственного банка ПАО „Укргазбанк“ в сумме более 98 млн гривен”, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города Киева.

В частности следствие установило, что в 2015 году указанное лицо под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности банковских учреждений, организовало подделки ряда документов по отчуждению кредитного портфеля государственного банка АБ “Укргазбанк”.

“В результате указанных действий государственный банк был лишен права требования по кредиту, а имущество находящегося в залоге финучреждения, незаконно выбыло по ипотеке”, — добавляют в сообщении ведомства.

В ходе досудебного расследования благодаря плодотворному сотрудничеству столичных правоохранителей причиненные банку убытки возмещены в сумме 73,4 млн гривен путем продажи возвращенного финансовому учреждению ипотечного имущества.

Сейчас обвинительный акт в отношении злоумышленницы по обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги и фиктивном предпринимательстве, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в апреле 2018 года разоблачили преступную “схему” по выведению и завладению средств ПАО “Укргазбанк”.

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