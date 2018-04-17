Екс-заступникові Голови правління ПАТ "Укргазбанк" повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Працівники Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України та Департаменту захисту економіки Національної поліції України викрили злочинну “схему” по виведенню та заволодінню коштів ПАТ “Укргазбанк”. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Департаменту захисту економіки Національної поліції України.
"Так, упродовж 2008-2010 років кошти державного банку були виведені через рахунки заздалегідь створеного підконтрольного фіктивного підприємства шляхом надання йому кредиту на суму 100 мільйонів гривень. Під час слідства правоохоронці встановили причетність до цього злочину колишнього заступника Голови правління банківської установи, який реалізував злочинну “схему” разом із діючим на той час керівником однієї з дирекції ПАТ “Укргазбанк”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 13 квітня колишньому заступникові Голови правління банку було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Слідчі Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України та оперативники Департаменту захисту економіки Національної поліції України проводять подальші процесуальні заходи для встановлення всіх учасників вказаної злочинної “схеми” з розкрадання коштів державного банку.
Нагадаємо, на Одещині судитимуть членів злочинного угруповання на чолі з депутатом за привласнення 5 млн грн соцдопомоги для малозабезпечених сімей.