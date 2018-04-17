Экс-заместителю председателя правления ПАО "Укргазбанк" сообщено о подозрении

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Работники Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины и Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачили преступную “схему” по выведению и завладению средств ПАО “Укргазбанк”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

“Так, в течение 2008-2010 годов средства государственного банка были выведены через счета заранее созданного подконтрольного фиктивного предприятия путем предоставления ему кредита на сумму 100 млн. гривен. В ходе следствия правоохранители установили причастность к этому преступлению бывшего заместителя председателя правления банковского учреждения, который реализовал преступную „схему“ вместе с действующим на то время руководителем одной из дирекции ПАО” Укргазбанк“, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 13 апреля бывшему заместителю председателя правления банка было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Следователи Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины и оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины проводят дальнейшие процессуальные меры для установления всех участников указанной преступной “схемы” по разворовыванию средств государственного банка.

Напомним, в Одесской области будут судить членов преступной группировки во главе с депутатом за присвоение 5 млн грн соцпомощи для малообеспеченных семей.

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