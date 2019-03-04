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Экс-главе ГФС Украины Насирову уменьшили залог

Экс-главе ГФС Украины Насирову уменьшили залог

Киев  •  УНН

 • 23923 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Сегодня суд уменьшил залог экс-главе ДФС Украины Роману Насиров с 100000000 до 36000000 гривен. Об этом сообщил журналисту УНН адвокат Насирова Александр Лысак.

"Шевченковский районный суд Киева, сегодня удовлетворил ходатайство стороны защиты об уменьшении размера залога (в отношении экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова - ред.) со 100 млн до 36 млн гривен. Также, суд продлил срок действия обязательств, возложенных на Насирова", - сказал Лысак.

По его словам, следующее заседание состоится 14 марта 2019 года.

Напомним, Шевченковский суд Киева 14 февраля арестовал 300 тыс. долларов на британских счетах экс-главы ГФС Украины Романа Насирова.

Как сообщал УНН, адвокат экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова подал ходатайство о возвращении обвиняемому паспорта для выезда за границу, мотивируя это приглашением на форум в Давосе.

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