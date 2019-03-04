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Екс-голові ДФС України Насірову зменшили заставу

Екс-голові ДФС України Насірову зменшили заставу

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Сьогодні суд зменшив заставу екс-голові ДФС України Роману Насірову із 100 мільйонів до 36 мільйонів гривень. Про це повідомив журналісту УНН адвокат Насірова Олександр Лисак.

“Шевченківський районний суд Києва, сьогодні задовольнив клопотання сторони захисту щодо зменшення розміру застави (стосовно екс-голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова — ред.) з 100 мільйонів до 36 мільйонів гривень. Також, суд продовжив термін дії зобов’язань, покладених на Насірова”, — сказав Лисак.

За його словами, наступне засідання відбудеться 14 березня 2019 року.

Нагадаємо, Шевченківський суд Києва 14 лютого арештував 300 тис. доларів на британських рахунках екс-голови ДФС України Романа Насірова.

Як повідомляв УНН, адвокат екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова подав клопотання про повернення обвинуваченому паспорту для виїзду за кордон, мотивуючи це запрошенням на форум у Давосі.

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