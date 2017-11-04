Экс-глава Каталонии готов сотрудничать с властями Бельгии

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Отстраненный от должности главы Каталонии Карлес Пучдемон заявил о готовности сотрудничать с правоохранителями Бельгии относительно выданного Испанией ордера на его арест. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.