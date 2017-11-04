Экс-глава Каталонии готов сотрудничать с властями Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Отстраненный от должности главы Каталонии Карлес Пучдемон заявил о готовности сотрудничать с правоохранителями Бельгии относительно выданного Испанией ордера на его арест. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.
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"Мы в полной мере готовы к сотрудничеству с бельгийским правосудием относительно европейского ордера на арест, выданного Испанией", - заявил бывший лидер Каталонии.
Как сообщал УНН, суд Испании выдал ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.
We zijn bereid tot volledige medewerking met Belgische justitie nav het Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd door Spanje— Carles Puigdemont (@KRLS) 4 листопада 2017 р.