Екс-очільник Каталонії готовий співпрацювати з владою Бельгії

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Відсторонений від посади голови Каталонії Карлес Пучдемон заявив про готовність співпрацювати з правоохоронцями Бельгії щодо виданого Іспанією ордера на його арешт. Про це він написав у Twitter, передає УНН.