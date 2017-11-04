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Екс-очільник Каталонії готовий співпрацювати з владою Бельгії

Екс-очільник Каталонії готовий співпрацювати з владою Бельгії

Київ • УНН

 • 7756 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Відсторонений від посади голови Каталонії Карлес Пучдемон заявив про готовність співпрацювати з правоохоронцями Бельгії щодо виданого Іспанією ордера на його арешт. Про це він написав у Twitter, передає УНН.

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"Ми в повній мірі готові до співпраці з бельгійським правосуддям щодо європейського ордера на арешт, виданого Іспанією", - заявив колишній лідер Каталонії.

Як повідомляв УНН, суд Іспанії видав ордер на арешт колишнього очільника уряду Каталонії Карлеса Пучдемона.

We zijn bereid tot volledige medewerking met Belgische justitie nav het Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd door Spanje

— Carles Puigdemont (@KRLS) 4 листопада 2017 р.

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