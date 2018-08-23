Экс-глава Бразильской конфедерации футбола приговорен к 4 годам тюрьмы за коррупцию

Также Марин должен выплатить 1,2 млн долларов в качестве штрафа и возместить ущерб в размере 3,3 млн. 86-летний Марин стал первым из крупных чиновников, фигурировавших в коррупционном скандале в ФИФА, получившим реальный тюремный срок. Сообщается, что во время объявления приговора бразилец не смог сдержать слез. Прокурор запрашивал 10 лет тюрьмы для обвиняемого, но судья приговорил Марина к четырем. Бразилец уже отбыл 13 месяцев в тюрьме, и, согласно сообщениям его юристов, может выйти на свободу через 28 месяцев, если будет хорошо себя вести под заключением.

В декабре прошлого года нью-йоркский суд признал Марина виновным по делу о коррупции. Он признан виновным в получении взяток в обмен на предоставление маркетинговых и телевизионных прав на освещение международных футбольных матчей. По данным обвинения, с 2010 года Марин получил взяток на сумму 6,55 млн долларов.

Как сообщал УНН, кандидат в президенты Бразилии пообещал в случае победы вывести страну из ООН.