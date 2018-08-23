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Екс-голова Бразильської конфедерації футболу засуджений до 4 років в'язниці за корупцію

Київ • УНН

 • 8469 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Суд в Нью-Йорку засудив колишнього президента Бразильської конфедерації футболу Хосе Марію Маріна до чотирьох років в’язниці в результаті розглядів у справі про корупцію в Міжнародній федерації футболу (ФІФА). Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

Екс-голова Бразильської конфедерації футболу засуджений до 4 років в'язниці за корупцію

Також Марін повинен виплатити 1,2 млн доларів в якості штрафу і відшкодувати збиток у розмірі 3,3 млн. 86-річний Марін став першим з великих чиновників, які фігурували в корупційному скандалі в ФІФА, який отримав реальний тюремний термін. Повідомляється, що під час оголошення вироку бразилець не зміг стримати сліз. Прокурор просив 10 років в’язниці для обвинуваченого, але суддя засудив Марина до чотирьох. Бразилець вже відбув 13 місяців у в’язниці, і, згідно з повідомленнями його юристів, може вийти на свободу через 28 місяців, якщо буде добре поводитися в ув’язненні.

У грудні минулого року нью-йоркський суд визнав Маріна винним у справі про корупцію. Він визнаний винним в отриманні хабарів в обмін на надання маркетингових та телевізійних прав на висвітлення міжнародних футбольних матчів. За даними звинувачення, з 2010 року Марін отримав хабарів на суму 6,55 млн доларів.

Як повідомляв УНН, кандидат у президенти Бразилії пообіцяв у разі перемоги вивести країну з ООН.

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