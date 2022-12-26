Экс-глава СБУ назначен главой оккупационной спецслужбы Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Александр Якименко, который возглавлял Службу безопасности Украины в часы правления Виктора Януковича, теперь является главой оккупационной службы безопасности в Херсонской области.
Об этом пишет херсонское издание "Мост" со ссылкой на данные из российского Единого государственного реестра юридических лиц, передает УНН.
Детали
Издания еще в июне сообщало, что бывший глава СБУ сотрудничает с оккупантами.
В 2011-2012 годах Якименко возглавлял управление СБУ в Донецкой области, затем стал первым заместителем главы СБУ и главой Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. 9 января 2013 года его назначили главой СБУ.
Во время Революции Достоинства он бежал в россию.
Добавим
Сообщено о подозрении правоохранителю из Лимана (Донецкая область), который заставлял задержанных собирать тела погибших.