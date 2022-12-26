Ексглаву СБУ призначили головою окупаційної спецслужби Херсонської області

Деталі

Видання ще у червні повідомляло, що колишній голова СБУ співпрацює з окупантами.

У 2011-2012 роках Якименко очолював управління СБУ в Донецькій області, потім став першим заступником голови СБУ та головою Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю. 9 січня 2013 року його призначили головою СБУ.

Під час Революції Гідності він утік до росії.

Додамо

Повідомлено про підозру правоохоронцю з Лимана (Донецька область), який змушував затриманих збирати тіла загиблих.