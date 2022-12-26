Ексглаву СБУ призначили головою окупаційної спецслужби Херсонської області
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Олександр Якименко, який очолював Службу безпеки України за правління Віктора Януковича, тепер є головою окупаційної служби безпеки в Херсонській області.
Про це пише херсонське видання "Міст" з посиланням на дані з російського Єдиного державного реєстру юридичних осіб, передає УНН.
Деталі
Видання ще у червні повідомляло, що колишній голова СБУ співпрацює з окупантами.
У 2011-2012 роках Якименко очолював управління СБУ в Донецькій області, потім став першим заступником голови СБУ та головою Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю. 9 січня 2013 року його призначили головою СБУ.
Під час Революції Гідності він утік до росії.
Додамо
Повідомлено про підозру правоохоронцю з Лимана (Донецька область), який змушував затриманих збирати тіла загиблих.