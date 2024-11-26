Экс-глава Bank of China получил условный смертный приговор за взяточничество
Киев • УНН
Лю Лянґе приговорили к смертной казни с двухлетней отсрочкой за взяточничество на сумму 17 млн долларов. Он незаконно одобрил кредиты на 3,32 млрд юаней, что привело к убыткам в 190 млн юаней.
Бывшего главу Bank of China Лю Лянґе приговорили к смертной казни за взяточничество и незаконную выдачу кредитов. Его осудили с двухлетней отсрочкой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайские СМИ, передает УНН.
Детали
Лю Лянґе приговорили к смертной казни с двухлетней отсрочкой, то есть приговор будет исполнен только в том случае, если он совершит новые преступления в течение этого периода. В случае отсрочки он получит пожизненное заключение
Лю работал в банковских и финансовых учреждениях, в частности в центральном банке Народного банка Китая и Экспортно-импортном банке Китая, прежде чем его повысили до должности председателя Bank of China в 2019 году.
В октябре прошлого года правящая Коммунистическая партия Китая исключила его из своего состава, обвинив в незаконной деятельности и получении взяток.
Издание отмечает, что в последние месяцы антикоррупционная служба Китая начала репрессии на финансовый сектор. Суд заявил, что Лю воспользовался своим положением, чтобы добиться повышения для многих людей, и что сумма полученных взяток была "особенно огромной" - более 121 млн юаней (17 млн долларов).
Поскольку Лю признался в преступлении, а большинство похищенных денег и имущества по делу было возвращено, смертная казнь не будет немедленно исполнена. Лю во время своей работы в нарушил законы, одобрив кредиты на сумму более 3,32 млрд юаней, что привело к убыткам в более 190 млн юаней (13,6 млн долларов).
Напомним
Президент Китая Си Цзиньпин пообещал усилить антикоррупционные меры в стране, особенно в капиталоемких секторах, а также ужесточить наказание для людей, которые предлагают взятки.