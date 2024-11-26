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Экс-глава Bank of China получил условный смертный приговор за взяточничество

Экс-глава Bank of China получил условный смертный приговор за взяточничество

Киев  •  УНН

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Лю Лянґе приговорили к смертной казни с двухлетней отсрочкой за взяточничество на сумму 17 млн долларов. Он незаконно одобрил кредиты на 3,32 млрд юаней, что привело к убыткам в 190 млн юаней.

Бывшего главу Bank of China Лю Лянґе приговорили к смертной казни за взяточничество и незаконную выдачу кредитов. Его осудили с двухлетней отсрочкой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайские СМИ, передает УНН.

Детали

Лю Лянґе приговорили к смертной казни с двухлетней отсрочкой, то есть приговор будет исполнен только в том случае, если он совершит новые преступления в течение этого периода. В случае отсрочки он получит пожизненное заключение

- пишет издание.

Лю работал в банковских и финансовых учреждениях, в частности в центральном банке Народного банка Китая и Экспортно-импортном банке Китая, прежде чем его повысили до должности председателя Bank of China в 2019 году.

В октябре прошлого года правящая Коммунистическая партия Китая исключила его из своего состава, обвинив в незаконной деятельности и получении взяток.

Издание отмечает, что в последние месяцы антикоррупционная служба Китая начала репрессии на финансовый сектор. Суд заявил, что Лю воспользовался своим положением, чтобы добиться повышения для многих людей, и что сумма полученных взяток была "особенно огромной" - более 121 млн юаней (17 млн долларов).

Поскольку Лю признался в преступлении, а большинство похищенных денег и имущества по делу было возвращено, смертная казнь не будет немедленно исполнена. Лю во время своей работы в нарушил законы, одобрив кредиты на сумму более 3,32 млрд юаней, что привело к убыткам в более 190 млн юаней (13,6 млн долларов).

Напомним

Президент Китая Си Цзиньпин пообещал усилить антикоррупционные меры в стране, особенно в капиталоемких секторах, а также ужесточить наказание для людей, которые предлагают взятки.

Павел Башинский

Павел Башинский

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