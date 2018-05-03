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Экс-футболист "Спарты" покончил жизнь самоубийством

Киев • УНН

 • 10538 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Бывший чешский футболист Павел Пергл в 40-летнем возрасте покончил с собой из-за семейных проблем, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФК "Спарта".

Экс-футболист "Спарты" покончил жизнь самоубийством

"Это очень печальная новость для "Спарты" и всех футбольных болельщиков - наш бывший игрок Павел Пергл умер. Он прибыл в "Спарту" в 10 лет, а затем сыграл 68 матчей за первую команду. Покойся с миром," - говорится в сообщении чешской команды в Twitter.

Стоит отметить, что за годы карьеры чешский футболист, воспитанник "Спарты", поиграл также за английский "Престон", кипрский "АЭК", немецкое "Динамо" (Дрезден), израильский "Хапоэль" (Беэр-Шева), а также клубы Лихтенштейна и Швейцарии, последним из которых в прошлом году был "Локарно".

Как сообщал УНН, в прошлом году бывший игрок сборной Чехии по футболу также покончил с жизнью.

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