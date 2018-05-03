Экс-футболист "Спарты" покончил жизнь самоубийством

"Это очень печальная новость для "Спарты" и всех футбольных болельщиков - наш бывший игрок Павел Пергл умер. Он прибыл в "Спарту" в 10 лет, а затем сыграл 68 матчей за первую команду. Покойся с миром," - говорится в сообщении чешской команды в Twitter.

Стоит отметить, что за годы карьеры чешский футболист, воспитанник "Спарты", поиграл также за английский "Престон", кипрский "АЭК", немецкое "Динамо" (Дрезден), израильский "Хапоэль" (Беэр-Шева), а также клубы Лихтенштейна и Швейцарии, последним из которых в прошлом году был "Локарно".

Как сообщал УНН, в прошлом году бывший игрок сборной Чехии по футболу также покончил с жизнью.