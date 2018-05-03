Екс-футболіст "Спарти" покінчив життя самогубством
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Колишній чеський футболіст Павло Пергл у 40-річному віці наклав на себе руки через сімейні проблем, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФК "Спарта".
"Це дуже сумна новина для "Спарти" і всіх футбольних уболівальників - наш колишній гравець Павло Пергл помер. Він прибув до "Спарти" в 10 років, а потім зіграв 68 матчів за першу команду. Спочивай з миром!" - сказано в повідомленні чеської команди у Twitter.
Варто зазначити, що за роки кар'єри чеський футболіст, який є вихованцем "Спарти", пограв також за англійський "Престон", кіпрський "АЕК", німецьке "Динамо" (Дрезден), ізраїльський "Хапоель" (Беєр-Шева), а також клуби Ліхтенштейну і Швейцарії, останнім з яких в минулому році був "Локарно".
Як повідомляв УНН, у минулому році колишній гравець збірної Чехії з футболу також покінчив з життям.