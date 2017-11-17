Экс-футболист "Шахтера" Жадсон стал двукратным чемпионом Бразилии

В домашнем поединке против “Флуминенсе”, хозяева пропустили уже на 2-й минуте. С выходом на поле после перерыва бывшего игрока донецкого “Шахтера” Жадсона — игра изменилась. Сначала дубль оформил экс-нападающий сборной Бразилии и “Манчестер Сити” Жо, а на 85 минуте сам Жадсон поставил окончательную точку в баталии — 3: 1.

Таким образом, за три тура до окончания чемпионата “Коринтианс” опережает ближайшего конкурента “Гремио” на 10 очков — досрочное чемпионство, которое стало в истории команды уже 7-м.

Стоит отметить, что на счету 34-летнего Жадсона 28 поединков при 5 голах и 2 результативных пасах в рамках нынешнего чемпионата Бразилии.

Добавим также, в 2015 году Жадсон, с “горняками” 5 раз завоевывал чемпионство в Украине, уже выигрывал первенство Бразилии с “Коринтианс”.