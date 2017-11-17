Екс-футболіст "Шахтаря" Жадсон став двократним чемпіоном Бразилії

У домашньому поєдинку проти “Флуміненсе”, господарі пропустили вже на 2-й хвилині. З виходом на поле по перерві колишнього гравця донецького “Шахтаря” Жадсона — гра змінилася. Спочатку дубль оформив екс-нападник збірної Бразилії та “Манчестер Сіті” Жо, а на 85 хвилині сам Жадсон поставив остаточну крапку у баталії — 3:1.

Таким чином, за три тури до завершення чемпіонату “Корінтіанс” випереджає найближчого конкурента “Греміо” на 10 очок — дострокове чемпіонство, яке стало в історії команди вже 7-м.

Варто зазначити, що на рахунку 34-річного Жадсона 28 поєдинків при 5 голах та 2 результативних пасах в рамках нинішнього чемпіонату Бразилії.

Додамо також, у 2015 році Жадсон, який з “гірниками” 5 разів виборював чемпіонство в Україні, вже вигравав першість Бразилії із “Корінтіансом”.