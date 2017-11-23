Экс-депутата сельсовета Одесской области, причастного к "ДНР", приговорили к 10 годам за решеткой

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 30511 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 18394 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 33419 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 46245 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 106905 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 112579 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 135604 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107208 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Экс-депутата сельсовета Одесской области, причастного к "ДНР", приговорили к 10 годам за решеткой

Киев  •  УНН

 • 12850 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 23 ноября. УНН. По материалам Службы безопасности Украины Славянский горрайонный суд Донецкой области вынес приговор жителю Одесской области, причастного к деятельности террористической организации “ДНР”. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе СБУ в Одесской области.

“Сотрудники спецслужбы установили, что в 2014 году бывший депутат одного из сельсоветов Коминтерновского района Одесской области выехал в Донецк и присоединился к незаконным вооруженным формированиям „ДНР“. После прохождения подготовки в одном из лагерей боевиков злоумышленник принял активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО. В связи с тем, что боевик находится на временно оккупированной территории и продолжает воевать против сил АТО, осужден заочно”, — говорится в сообщении.

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Суд признал террориста виновным по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, за прошедшую неделю в Донецкой области полиция задержала 25 боевиков.

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