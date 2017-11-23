Экс-депутата сельсовета Одесской области, причастного к "ДНР", приговорили к 10 годам за решеткой

“Сотрудники спецслужбы установили, что в 2014 году бывший депутат одного из сельсоветов Коминтерновского района Одесской области выехал в Донецк и присоединился к незаконным вооруженным формированиям „ДНР“. После прохождения подготовки в одном из лагерей боевиков злоумышленник принял активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО. В связи с тем, что боевик находится на временно оккупированной территории и продолжает воевать против сил АТО, осужден заочно”, — говорится в сообщении.

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Суд признал террориста виновным по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, за прошедшую неделю в Донецкой области полиция задержала 25 боевиков.

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