Екс-депутата сільради Одещини, причетного до "ДНР", засудили до 10 років за ґратами

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Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 23 листопада. УНН. За матеріалами Служби безпеки України Слов’янський міськрайонний суд Донецької області виніс вирок мешканцю Одещини, причетного до діяльності терористичної організації “ДНР”. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі СБУ в Одеській області.

“Співробітники спецслужби встановили, що у 2014 році колишній депутат однієї з сільрад Комінтернівського району Одещини виїхав до Донецька та приєднався до незаконних збройних формувань „ДНР“. Після проходження підготовки в одному з таборів бойовиків зловмисник взяв активну участь в озброєному протистоянні силам АТО. У зв’язку з тим, що бойовик перебуває на тимчасово окупованій території та продовжує воювати проти сил АТО, його засуджено заочно”, — йдеться у повідомленні.

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Суд визнав терориста винним за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді десяти років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, за минулий тиждень на Донеччині поліція затримала 25 бойовиків.

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