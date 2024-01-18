Экс-чиновника Генпрокуратуры оправдали от обвинений в коррупции
Киев • УНН
Бывший руководитель одного из отделов Генеральной прокуратуры судом признан невиновным в совершении уголовного преступления, связанного с выплатами по контрактам в 2015 году.
Бывший начальник одного из отделов управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры признан невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК, в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления. Об этом сообщила САП, передает УНН.
Коллегия судей ВАКС объявила приговор бывшему начальнику одного из отделов Управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины признан невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления
Уточняется, что после ознакомления с полным текстом решения суда в САП примут решение об обжаловании этого приговора.
Напомним,
Как писал УНН, речь идет об Аполлинарии Нагалевском. Ранее сообщалось, что в ходе досудебного расследования было установлено, что в 2015 году он обеспечил заключение и оплату хозяйственных договоров между Генеральной прокуратурой Украины и частными обществами на проведение ремонтных работ в помещениях прокуратуры.
При этом установлено, что необходимости проведения таких работ не было и такие работы фактически не выполнялись. Однако чиновник обеспечил перечисление ремонтным компаниям 1,8 млн грн, согласно договорам.
Экс-чиновника Генпрокуратуры оправдали от обвинений в коррупции
Бывший руководитель одного из отделов Генеральной прокуратуры судом признан невиновным в совершении уголовного преступления, связанного с выплатами по контрактам в 2015 году.
НАПК второй раз составило протокол на и.о. главы КСУ Сергея Головатого
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины сообщило об административном правонарушении со стороны и. о. председателя Конституционного Суда Сергея Головатого из-за нарушения требований по конфликту интересов. Нарушение потенциально может привести к увольнению Головатого с должности.
Враг сосредоточил основные усилия на вытеснении подразделений ВСУ из Купянского леса и захвате Синьковки - Сырский
Генерал-полковник Александр Сырский заявляет, что силы противника сосредоточены на захвате Синьковки и вытеснении украинских подразделений из Купянского леса. Ситуация остается напряженной с постоянной активностью противника.
В Офисе Генпрокурора показы обновлении помещения Координационного центра поддержки потерпевших и свидетелей
Координационный центр помощи жертвам и свидетелям, созданный для поддержки жертв военных преступлений получил новое помещение. Это обеспечит безопасные и комфортные условия для встреч, психологических консультаций и процессуальных интервью.
Новый блэкаут? Часть оккупированного Крыма осталась без света
Во многих городах оккупированного Крыма, включая Керчь, Севастополь, Симферополь, Феодосию, Джанкой и Саки, наблюдаются массовые отключения электроэнергии.
Через разблокированные КПП за вчера границу пересекло 2600 грузовиков - ГПСУ
После разблокирования пунктов пропуска на польско-украинской границе вчера границу пересекли 2600 грузовиков. Несмотря на это, очереди сохраняются - около 1200 грузовиков ожидают, особенно на пункте пропуска "Шегини".
Неизвестные следили за журналисткой в Киевской области: начато уголовное производство
Правоохранительные органы Киева начали уголовное расследование по факту нарушения неприкосновенности частной жизни журналиста путем несанкционированного сбора и распространения конфиденциальной информации. Это произошло после недавних попыток проникновения в квартиры и слежки за журналистами-расследователями в регионе.
Спланировали применение резервов: Сырский посетил воинские части, которые держат оборону на Купянском направлении
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил воинские части на Купянском направлении.
Дело Азарова направили в суд
Служба безопасности Украины завершила специальное досудебное расследование в отношении бывшего премьер-министра Николая Азарова по факту поддержки вооруженной агрессии россии. Сейчас дело направлено в суд.
На Тернопольщине маршрутка столкнулась с двумя грузовиками: восемь пострадавших
В Тернопольской области маршрутный автобус столкнулся с двумя грузовиками, в результате чего восемь человек были госпитализированы. По факту аварии ведется расследование, у водителей отобраны образцы крови для проверки на содержание алкоголя.