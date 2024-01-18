Экс-чиновника Генпрокуратуры оправдали от обвинений в коррупции

Бывший начальник одного из отделов управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры признан невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК, в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления. Об этом сообщила САП, передает УНН.

Коллегия судей ВАКС объявила приговор бывшему начальнику одного из отделов Управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины признан невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления - говорится в сообщении САП.

Уточняется, что после ознакомления с полным текстом решения суда в САП примут решение об обжаловании этого приговора.

Напомним,

Как писал УНН, речь идет об Аполлинарии Нагалевском. Ранее сообщалось, что в ходе досудебного расследования было установлено, что в 2015 году он обеспечил заключение и оплату хозяйственных договоров между Генеральной прокуратурой Украины и частными обществами на проведение ремонтных работ в помещениях прокуратуры.

При этом установлено, что необходимости проведения таких работ не было и такие работы фактически не выполнялись. Однако чиновник обеспечил перечисление ремонтным компаниям 1,8 млн грн, согласно договорам.