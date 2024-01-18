​​Експосадовця Генпрокуратури виправдали від звинувачень у корупції

Колишнього начальника одного з відділів управління матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури визнано невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК , у зв’язку із відсутністю у його діях складу кримінального правопорушення. Про це повідомила САП, передає УНН.

Колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому начальнику одного з відділів Управління матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України визнано невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у зв’язку із відсутністю у його діях складу кримінального правопорушення - йдеться у повідомленні САП.

Уточнюється, що після ознайомлення з повним текстом рішення суду у САП приймуть рішення щодо оскарження цього вироку.

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Як писав УНН, мова йде про Аполлінарія Нагалевського. Раніше повідомлялось, що у ході досудового розслідування було встановлено, що у 2015 році він забезпечив укладення та оплату господарських договорів між Генеральною прокуратурою України та приватними товариствами на проведення ремонтних робіт у приміщеннях прокуратури.

При цьому встановлено, що необхідності проведення таких робіт не було та і такі роботи фактично не виконувались. Однак посадовець забезпечив перерахування ремонтним компаніям 1,8 млн грн, відповідно до договорів.