​​Експосадовця Генпрокуратури виправдали від звинувачень у корупції

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Колишнього керівника одного з відділів Генеральної прокуратури судом визнано невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, пов'язаного з виплатами за контрактами у 2015 році.

Колишнього начальника одного з відділів управління матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури визнано невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК , у зв’язку із відсутністю у його діях складу кримінального правопорушення. Про це повідомила САП, передає УНН.

Колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому начальнику одного з відділів Управління матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України визнано невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у зв’язку із відсутністю у його діях складу кримінального правопорушення

- йдеться у повідомленні САП.

Уточнюється, що після ознайомлення з повним текстом рішення суду у САП приймуть рішення щодо оскарження цього вироку.

Нагадаємо

Як писав УНН, мова йде про Аполлінарія Нагалевського. Раніше повідомлялось, що у ході досудового розслідування було встановлено, що у 2015 році він забезпечив укладення та оплату господарських договорів між Генеральною прокуратурою України та приватними товариствами на проведення ремонтних робіт у приміщеннях прокуратури.

При цьому встановлено, що необхідності проведення таких робіт не було та і такі роботи фактично не виконувались. Однак посадовець забезпечив перерахування ремонтним компаніям 1,8 млн грн, відповідно до договорів.

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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