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Экс-чиновника ФБР приговорили к 4 годам тюрьмы за сотрудничество с российским олигархом

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 14:28  •  14295 просмотра

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Чарльз Макгонигал, бывший сотрудник ФБР, получил 4 года заключения за сговор с российским олигархом с целью отмывания денег. Перед вынесением приговора он выразил раскаяние.

Бывшего высокопоставленного сотрудника контрразведки ФБР Чарльза Макгонигала приговорили к четырем годам заключения за сотрудничество с российским олигархом. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

55-летний Чарльз Макгонигал в августе признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Он является одним из самых высоких агентов ФБР, которому когда-либо предъявляли обвинение в преступлении.

Его также обвиняют в сокрытии 225 000 долларов США (176 000 фунтов стерлингов) в виде платежей от албанского агента. Прокуратура требовала пять лет лишения свободы. Перед вынесением приговора в четверг в Нью-Йорке Макгонигал выразил сожаление по поводу своих действий.

Я совершил уголовное преступление, и как бывшему специальному агенту ФБР это причиняет мне чрезвычайную эмоциональную и физическую боль. Сегодня я стою перед вами с глубоким чувством раскаяния,

- сказал он судье Дженнифер Риарден.

Макгонигал был специальным агентом, ответственным за отдел контрразведки ФБР в Нью-Йорке до выхода на пенсию в 2018 году. На этой должности ему было поручено расследовать дела российских олигархов.

Прокуроры утверждают, что он и бывший российский дипломат Сергей Шестаков нарушили санкции США, согласившись оказать услуги российскому миллиардеру Олегу Дерипаске. США наложили санкции на Дерипаску в 2018 году после того, как обвинили его и нескольких других российских олигархов и чиновников в "преступной деятельности по всему миру".

Прокуроры отметили, что обвиняемый согласился помочь Дерипаске снять с него санкции. После ареста в январе бывший агент ФБР сначала не признал себя виновным.

В судебных материалах прокуроры заявили, что Макгонигал "злоупотреблял навыками и влиянием, которые ему доверила его страна, тайно работая против тех же угроз, от которых он ее ранее защищал".

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Former FBI official sentenced to 4 years in prison for cooperation with Russian oligarch
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