Экс-баскетболист "Кривбасса" Д.Тихонов перешел в "Черкасские обезьяны"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. "Черкасские Обезьяны" продлили комплектацию своего состава накануне решающей части сезона, усилившись "бигменом" Дмитрием Тихоновым, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба из Черкасс.
В этом сезоне экс-игрок "Кривбасса" Д.Тихонов был одним из лидеров криворожан. За 24 минуты в среднем, которые проводил на площадке баскетболист получил в среднем 10 очков и 5,4 подбора.
Стоит отметить, что в своей карьере Д.Тихонов выступал за сборные Украины U-18 и U-20. А в прошлом сезоне в составе "Кривбасса" Д.Тихонов выигрывал бронзовые награды Суперлиги и был финалистом Кубка Украины.
Добавим также, дебют новичка "Черкасских обезьян" может состояться уже сегодня в выездной кубковой игры против "Днепра".
Как сообщал УНН, БК "Кривбасс" снялся с соревнований Суперлиги Пари-Матч в середине сезона.