Екс-баскетболіст "Кривбаса" Д.Тихонов перейшов до стану "Черкаських Мавп"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. “Черкаські Мавпи” продовжили комплектацію свого складу напередодні вирішальної частини сезону, підсилившись “бігменом” Дмитром Тихоновим, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу із Черкас.
Цього сезону екс-гравець “Кривбаса” Д.Тихонов був одним із лідерів криворіжців. За 24 хвилини в середньому, які проводив на майданчику баскетболіст здобував у середньому 10 очок та 5,4 підбирання.
Варто відзначити, що у своїй кар’єрі Д.Тихонов виступав за збірні України U-18 та U-20. А в минулому сезоні у складі “Кривбаса” Д.Тихонов вигравав бронзові нагороди Суперліги та був фіналістом Кубка України.
Додамо також, дебют новачка “Черкаських Мавп” може відбутися вже сьогодні у виїзній кубковій гри проти “Дніпра”.
Як повідомляв УНН, БК “Кривбас” знявся зі змагань Суперліги Парі-Матч в середині сезону.