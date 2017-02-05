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Екс-баскетболіст "Кривбаса" Д.Тихонов перейшов до стану "Черкаських Мавп"

Київ • УНН

 • 6039 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. “Черкаські Мавпи” продовжили комплектацію свого складу напередодні вирішальної частини сезону, підсилившись “бігменом” Дмитром Тихоновим, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу із Черкас.

Екс-баскетболіст "Кривбаса" Д.Тихонов перейшов до стану "Черкаських Мавп"

Цього сезону екс-гравець “Кривбаса” Д.Тихонов був одним із лідерів криворіжців. За 24 хвилини в середньому, які проводив на майданчику баскетболіст здобував у середньому 10 очок та 5,4 підбирання.

Варто відзначити, що у своїй кар’єрі Д.Тихонов виступав за збірні України U-18 та U-20. А в минулому сезоні у складі “Кривбаса” Д.Тихонов вигравав бронзові нагороди Суперліги та був фіналістом Кубка України.

Додамо також, дебют новачка “Черкаських Мавп” може відбутися вже сьогодні у виїзній кубковій гри проти “Дніпра”.

Як повідомляв УНН, БК “Кривбас” знявся зі змагань Суперліги Парі-Матч в середині сезону.

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