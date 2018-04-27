Экономист о новых гривневых монетах: украинцев готовят к дальнейшему обесцениванию нацвалюты
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Выпуск новых оборотных монет номиналами 1 и 2 гривны свидетельствует о том, что украинцев готовят к дальнейшей девальвации гривны. Об этом в комментарии УНН сообщил экономист Андрей Новак.
“С одной стороны замена наименьших номиналов бумажных денег — это чисто техническая процедура, с другой стороны — это психологическая подготовка украинцев к тому, что будет происходить дальнейшее обесценивание гривны. Когда бумажные купюры меняют на монеты — это психологическая подготовка к тому, что ценность бумажных денег приравнивается к монетам, к копейкам, то есть к обесцениванию гривны. Следующей инициативной, по моему мнению, будет введение купюры номиналом в 1000 грн. Это будет еще один сигнал того, что гривна обесценивается”, — сказал Новак.
Как уточнил он, к такому течению событий украинцев приучили с самого начала существования гривны.
“Когда она вводилась, курс был 1,6 грн за доллар, а за неполных 18 лет существования гривни уж 26 грн за доллар. И то, что увеличивались номиналы денег: в свое время появились купюра в 200 грн, а затем — в 500 грн, недавно была информация о том, что должна появиться купюра номиналом в 1000 грн. А сейчас, эта замена купюр наименьших номиналов монетами — это очередной этап морально-психологической подготовки к продолжению девальвации, обесцениванию национальных денег”, — добавил экономист.
По словам эксперта, курсовая политика в Украине такова, что фактически за время существования гривны проводилась политика девальвации ради экспортеров. И этот подход до сих пор пропагандируется.
“Он предполагает, что мы девальвируем гривну ради наших экспортеров, а затем экспортеры вытянут нам нашу экономику. В итоге, мы видим, что эта политика ошибочна. Это не помогает ни экспортерам, ни экономике. Ни они не развиваются, ни экономика страны”, — подчеркнул Новак.
По его мнению, Украине следовало бы взять в пример немецкий послевоенный подход (он же американский и британский), подход, которым руководствуются страны большой двадцатки, а именно — обеспечение стабильности, твердости курса национальной валюты. Такой подход дает производителям сигнал, что ради них денежную единицу никто девальвировать не будет, что они работают исключительно над своей продукцией — снижением ее себестоимости и повышением качества, то есть конкурентности.
“В итоге, какой бы товарный рынок мы сейчас не взяли, то самой качественной и надежной продукцией считается продукция как раз таких стран: немецкая, американская, британская, французская. Потому что они заставили своих производителей рассчитывать только на конкурентность продукции, а не на курс”, — обратил внимание экономист.
По словам Новака, изменить ситуацию можно только изменением курсовой политики. Но при действующей власти эта политика не изменится, ведь страной управляют несколько политических групп, они же — финансово-промышленные группы, они же — главные экспортеры.
“Ради самих себя и своего бизнеса они и проводят такую политику. Потому что для экспортера чем дороже иностранная валюта, тем больше выручка. При этом затраты на производство не очень высоки. Потому что, например, экспортер четыре года назад, если продал продукции на 1 млрд долларов, то получил 8 млрд грн, а сейчас можно продать то же количество продукции, на тот же 1 млрд долларов и получить 26 млрд грн. Но затраты на производство во столько раз не выросли, как и зарплаты работников на этих производствах. Прямая выгода — ничего не увеличивая в производстве, можно получать большую выручку в гривневом эквиваленте”, — резюмировал специалист.
Напомним, сегодня в Украине вошли в обращение новые монеты номиналом в 1 и 2 гривны.