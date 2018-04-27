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Экономист о новых гривневых монетах: украинцев готовят к дальнейшему обесцениванию нацвалюты

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Выпуск новых оборотных монет номиналами 1 и 2 гривны свидетельствует о том, что украинцев готовят к дальнейшей девальвации гривны. Об этом в комментарии УНН сообщил экономист Андрей Новак.

Экономист о новых гривневых монетах: украинцев готовят к дальнейшему обесцениванию нацвалюты

“С одной стороны замена наименьших номиналов бумажных денег — это чисто техническая процедура, с другой стороны — это психологическая подготовка украинцев к тому, что будет происходить дальнейшее обесценивание гривны. Когда бумажные купюры меняют на монеты — это психологическая подготовка к тому, что ценность бумажных денег приравнивается к монетам, к копейкам, то есть к обесцениванию гривны. Следующей инициативной, по моему мнению, будет введение купюры номиналом в 1000 грн. Это будет еще один сигнал того, что гривна обесценивается”, — сказал Новак.

Как уточнил он, к такому течению событий украинцев приучили с самого начала существования гривны.

“Когда она вводилась, курс был 1,6 грн за доллар, а за неполных 18 лет существования гривни уж 26 грн за доллар. И то, что увеличивались номиналы денег: в свое время появились купюра в 200 грн, а затем — в 500 грн, недавно была информация о том, что должна появиться купюра номиналом в 1000 грн. А сейчас, эта замена купюр наименьших номиналов монетами — это очередной этап морально-психологической подготовки к продолжению девальвации, обесцениванию национальных денег”, — добавил экономист.

По словам эксперта, курсовая политика в Украине такова, что фактически за время существования гривны проводилась политика девальвации ради экспортеров. И этот подход до сих пор пропагандируется.

“Он предполагает, что мы девальвируем гривну ради наших экспортеров, а затем экспортеры вытянут нам нашу экономику. В итоге, мы видим, что эта политика ошибочна. Это не помогает ни экспортерам, ни экономике. Ни они не развиваются, ни экономика страны”, — подчеркнул Новак.

По его мнению, Украине следовало бы взять в пример немецкий послевоенный подход (он же американский и британский), подход, которым руководствуются страны большой двадцатки, а именно — обеспечение стабильности, твердости курса национальной валюты. Такой подход дает производителям сигнал, что ради них денежную единицу никто девальвировать не будет, что они работают исключительно над своей продукцией — снижением ее себестоимости и повышением качества, то есть конкурентности.

“В итоге, какой бы товарный рынок мы сейчас не взяли, то самой качественной и надежной продукцией считается продукция как раз таких стран: немецкая, американская, британская, французская. Потому что они заставили своих производителей рассчитывать только на конкурентность продукции, а не на курс”, — обратил внимание экономист.

По словам Новака, изменить ситуацию можно только изменением курсовой политики. Но при действующей власти эта политика не изменится, ведь страной управляют несколько политических групп, они же — финансово-промышленные группы, они же — главные экспортеры.

“Ради самих себя и своего бизнеса они и проводят такую ​​политику. Потому что для экспортера чем дороже иностранная валюта, тем больше выручка. При этом затраты на производство не очень высоки. Потому что, например, экспортер четыре года назад, если продал продукции на 1 млрд долларов, то получил 8 млрд грн, а сейчас можно продать то же количество продукции, на тот же 1 млрд долларов и получить 26 млрд грн. Но затраты на производство во столько раз не выросли, как и зарплаты работников на этих производствах. Прямая выгода — ничего не увеличивая в производстве, можно получать большую выручку в гривневом эквиваленте”, — резюмировал специалист.

Напомним, сегодня в Украине вошли в обращение новые монеты номиналом в 1 и 2 гривны.

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