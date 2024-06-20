В мае ВВП вырос на 3,7% по сравнению с маем прошлого года, за январь-май 2024 года рост ВВП оценивается на уровне 4,3%, сообщили в четверг в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

"В мае 2024 года ВВП Украины вырос на 3,7% [±1%] по сравнению с маем прошлого года. Несмотря на замедление роста, экономика продолжает восстанавливаться", - говорится в сообщении.

Указано, что несмотря на обстрелы энергетической инфраструктуры экономика растет, хоть и несколько более медленными темпами.

Отмечается, что бизнес адаптируется к таким вызовам. Рост наблюдался в следующих отраслях:

транспортной;

промышленности;

строительстве;

сельском хозяйстве;

внутренней торговли.

"В итоге за январь-май 2024 года рост ВВП оценивается на уровне 4,3% [±1%] по сравнению с таким же периодом прошлого года", - указали в Минэкономики.

НБУ: рост реального ВВП в первом квартале был слабее, чем предполагалось