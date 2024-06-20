В мае 2024 года ВВП страны вырос на 3,7% по сравнению с маем прошлого года, а рост ВВП в январе-мае 2024 года оценивается в 4,3%, сообщает Министерство экономики.
В мае ВВП вырос на 3,7% по сравнению с маем прошлого года, за январь-май 2024 года рост ВВП оценивается на уровне 4,3%, сообщили в четверг в Минэкономики, пишет УНН.
Детали
"В мае 2024 года ВВП Украины вырос на 3,7% [±1%] по сравнению с маем прошлого года. Несмотря на замедление роста, экономика продолжает восстанавливаться", - говорится в сообщении.
Указано, что несмотря на обстрелы энергетической инфраструктуры экономика растет, хоть и несколько более медленными темпами.
Отмечается, что бизнес адаптируется к таким вызовам. Рост наблюдался в следующих отраслях:
"В итоге за январь-май 2024 года рост ВВП оценивается на уровне 4,3% [±1%] по сравнению с таким же периодом прошлого года", - указали в Минэкономики.
НБУ: рост реального ВВП в первом квартале был слабее, чем предполагалось25 апреля 2024, 12:16 • 18708 просмотров