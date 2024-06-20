Економіка України зросла на 4,3% з початку року
Київ • УНН
У травні 2024 року ВВП України зріс на 3,7% порівняно з травнем минулого року, а зростання ВВП у січні-травні 2024 року оцінюється в 4,3%, повідомляє Міністерство економіки.
У травні ВВП зріс на 3,7% у порівнянні з травнем минулого року, за січень-травень 2024 року зростання ВВП оцінюється на рівні 4,3%, повідомили у четвер у Мінекономіки, пише УНН.
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"У травні 2024 року ВВП України зросло на 3,7% [±1%] у порівнянні із травнем минулого року. Попри сповільнення зростання, економіка продовжує відновлюватись", - ідеться у повідомленні.
Вказано, що попри обстріли енергетичної інфраструктури економіка зростає, хоч і дещо повільнішими темпами.
Зазначається, що бізнес адаптується до таких викликів. Зростання спостерігалось у таких галузях:
- транспортній;
- промисловості;
- будівництві;
- сільському господарстві;
- внутрішній торгівлі.
"У підсумку за січень-травень 2024 року зростання ВВП оцінюється на рівні 4,3% [±1%] у порівнянні з таким самим періодом минулого року", - вказали у Мінекономіки.
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