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Економіка України зросла на 4,3% з початку року

Київ • УНН

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У травні 2024 року ВВП України зріс на 3,7% порівняно з травнем минулого року, а зростання ВВП у січні-травні 2024 року оцінюється в 4,3%, повідомляє Міністерство економіки.

Економіка України зросла на 4,3% з початку року

У травні ВВП зріс на 3,7% у порівнянні з травнем минулого року, за січень-травень 2024 року зростання ВВП оцінюється на рівні 4,3%, повідомили у четвер у Мінекономіки, пише УНН.

Деталі

"У травні 2024 року ВВП України зросло на 3,7% [±1%] у порівнянні із травнем минулого року. Попри сповільнення зростання, економіка продовжує відновлюватись", - ідеться у повідомленні.

Вказано, що попри обстріли енергетичної інфраструктури економіка зростає, хоч і дещо повільнішими темпами.

Зазначається, що бізнес адаптується до таких викликів. Зростання спостерігалось у таких галузях:

  • транспортній; 
  • промисловості; 
  • будівництві; 
  • сільському господарстві; 
  • внутрішній торгівлі.

"У підсумку за січень-травень 2024 року зростання ВВП оцінюється на рівні 4,3% [±1%] у порівнянні з таким самим періодом минулого року", - вказали у Мінекономіки.

НБУ: зростання реального ВВП у першому кварталі було слабшим, ніж передбачалося25.04.24, 15:16 • 19024 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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