Экономический фронт: предприятие МХП уплатило более 40 млн грн налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. “МХП-Урожайная страна” совместно с филиалом предприятия – “МХП – Андрияшевский элеватор” за первое полугодие 2022 года уплатили более 43,7 млн гривен налогов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает УНН.
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“В настоящее время, в период войны, экономика и государственный бюджет Украины оказались в очень сложном положении. Материальный ущерб, недополучение доходов предпринимателей и работников, налоговых поступлений – все это очевидно. Но несмотря на это, предприятия МХП продолжают работать, обеспечивать рабочими местами людей и платить налоги и сборы в бюджеты всех уровней”, - говорится в сообщении.
Напомним
Предприятие "Зернопродукт МХП" за первое полугодие уплатило налогов на сумму более 170 миллионов гривен.
Справка
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.