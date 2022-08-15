Экономический фронт: предприятие МХП уплатило более 40 млн грн налогов

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“В настоящее время, в период войны, экономика и государственный бюджет Украины оказались в очень сложном положении. Материальный ущерб, недополучение доходов предпринимателей и работников, налоговых поступлений – все это очевидно. Но несмотря на это, предприятия МХП продолжают работать, обеспечивать рабочими местами людей и платить налоги и сборы в бюджеты всех уровней”, - говорится в сообщении.

Напомним

Предприятие "Зернопродукт МХП" за первое полугодие уплатило налогов на сумму более 170 миллионов гривен.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.