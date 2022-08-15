Економічний фронт: підприємство МХП сплатило понад 40 млн грн податків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. “МХП-Урожайна країна” спільно з філією підприємства – “МХП – Андріяшівський елеватор” за перше півріччя 2022 року сплатили понад 43,7 млн гривень податків. Про це повідомляє пресслужба підприємства, передає УНН.
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“Нині, в період війни, економіка та державний бюджет України опинились в дуже складному становищі. Матеріальні збитки, недоотримання доходів підприємців та працівників, податкових надходжень – все це очевидно. Та попри це, підприємства МХП продовжують працювати, забезпечувати робочими місцями людей й сплачувати податки та збори до бюджетів усіх рівнів”, - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо
Підприємство "Зернопродукт МХП" за перше півріччя сплатило податків на суму понад 170 мільйонів гривень.
Довідка
МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.