Эко-активист из Днепра изобрел способ зарабатывать на опавших листьях
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Ученый и эко-активист из Днепра Максим Сорока изобрел, как обогреть здание дешево и эффективно. Для этого он смешивает опавшие листья с бумагой и прессует в брикеты, которыми и отапливает помещение, сообщили УНН-Центр в пресс-службе Днепропетровской ОГА.
"Листья - не сезонные отходы. Его можно использовать для строительных материалов, топливных брикетов, сорбентов, искусственного грунта. Так мы можем найти опавшей листве полезное применение и утилизировать ее с умом ", - рассказывает член Днепропетровского отделения национального экологического центра Украины Максим Сорока.
Его изобретение простое. Говорит, идейным вдохновителем стала теща, которая попросила придумать альтернативный источник отопления.
Сначала надо замочить обычную бумагу на несколько дней. Затем - сбить ее миксером в пасту. Далее добавить измельченные листья, воду и тщательно все смешать. Полученную смесь спрессовать в небольшие брикеты.
Из-под гнета получается брикет, который весит около 50 граммов. Чтобы заменить один кубометр газа для отопления, таких понадобится около 60 штук.
Главное условие - использовать их исключительно в печи, где соблюдается режим горения. А вот камины, мангалы и барбекю для этого не подойдут.
Как сообщал УНН, жителей Днепропетровщины будут штрафовать за сжигание листьев.