Еко-активіст з Дніпра винайшов спосіб заробляти на опалому листті
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 9 листопада. УНН. Науковець та еко-активіст із Дніпра Максим Сорока винайшов, як обігріти будівлю дешево та ефективно. Для цього він змішує опале листя з папером та пресує у брикети, якими і опалює приміщення, повідомили УНН-Центр у прес-службі Дніпропетровської ОДА.
“Листя — то не сезонні відходи. Його можна використовувати для будівельних матеріалів, паливних брикетів, сорбентів, штучного ґрунту. Так ми можемо знайти опалій листві корисне застосування й утилізувати її з розумом,” — розказує член Дніпропетровського відділення національного екологічного центру України Максим Сорока.
Його винахід простий. Каже, ідейним натхненником стала теща, яка попросила придумати альтернативне джерело опалення.
Спочатку треба замочити звичайний папір на декілька днів. Потім — збити його міксером у пасту. Далі додати подрібнене листя, воду та ретельно все змішати. Отриману суміш спресувати у невеликі брикети.
З-під гніту виходить брикет, який важить близько 50 грамів. Аби замінити один кубометр газу для опалення, таких знадобиться близько 60 штук.
Головна умова — використовувати їх виключно в печі, де дотримується режим горіння. А ось каміни, мангали та барбекю для цього не згодяться.
Як повідомляв УНН, жителів Дніпропетровщини штрафуватимуть за спалювання листя.