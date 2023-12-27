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Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки. Это день 100-й годовщины смерти ее создателя

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 14:57  •  5727 просмотра

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Эйфелева башня закрыта из-за забастовки рабочих в 100-ю годовщину смерти Гюстава Эйфеля. Посетителям рекомендуется отложить свои планы.

Эйфелеву башню закрыли для публики из-за забастовки сотрудников, передает УНН со ссылкой на TF1 INFO.

Издание отмечает, что сегодня исполняется ровно 100 лет со дня смерти создателя этой парижской достопримечательности Гюстава Эйфеля, который умер в возрасте 91 года. 330-метровая металлическая конструкция, расположившаяся в центре французской столицы, прославила инженера.

Планировалось, что "Железная леди", как называют знаменитую башню, будет отмечать эту годовщину. Однако некоторые сотрудники объекта сегодня утром объявили о забастовке. О требованиях бастующих не сообщаются.

Посетителей Парижской достопримечательности попросили изменить свои планы. "Мы приглашаем вас отложить визит и проконсультироваться с работниками на нашем сайте перед поездкой", - говорится в сообщении администрации башни.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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The Eiffel Tower is closed due to a strike. This is the day of the 100th anniversary of the death of its creator
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Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки. Это день 100-й годовщины смерти ее создателя

Эйфелева башня закрыта из-за забастовки рабочих в 100-ю годовщину смерти Гюстава Эйфеля. Посетителям рекомендуется отложить свои планы.

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