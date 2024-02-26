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Эйфелеву башню снова открыли после 6-дневной забастовки

Эйфелеву башню снова открыли после 6-дневной забастовки

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 04:17  •  1448 просмотра

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Эйфелева башня вновь открылась после шестидневного закрытия из-за забастовки рабочих, которые требовали лучшего ухода за памятником и более высоких зарплат, а ее оператор пообещал 380 миллионов евро на ремонт и переговоры о заработной плате.

Эйфелева башня вновь открылась для посетителей в воскресенье после шестидневного закрытия из-за бастующих работников, которые требовали лучшего ухода за историческим памятником и повышения зарплат. Об этом пишет France24, передает УНН.

Детали

Оператор 330-метровой Эйфелевой башни заявил, что достиг соглашения с профсоюзами, представляющими работников, после того, как пообещал выделить "амбициозные 380 миллионов евро инвестиций до 2031 года" на ремонтные работы.

На этой неделе компания также начала переговоры по зарплате, которые, как ожидается, будут завершены в следующем месяце после того, как бастующие работники требовали повышения пропорционально доходу от продажи билетов.

Обычно Эйфелева башня открыта 365 дней в году. В прошлом году памятник был закрыт для посетителей на 10 дней во время массовых протестов по всей Франции против плана правительства реформировать пенсионную систему страны.

С фрагментами Эйфелевой башни: МОК презентовал уникальные медали Олимпиады-20248 февраля 2024, 14:13 • 109036 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Ейфелеву вежу знову відкрили після 6-денного страйку
Eiffel Tower reopened after 6-day strike
Новости по теме

Эйфелеву башню снова открыли после 6-дневной забастовки

Эйфелева башня вновь открылась после шестидневного закрытия из-за забастовки рабочих, которые требовали лучшего ухода за памятником и более высоких зарплат, а ее оператор пообещал 380 миллионов евро на ремонт и переговоры о заработной плате.

Культура •   •  1448 просмотра
Эйфелеву башню снова открыли после 6-дневной забастовки

День термоса, Всемирный день неторопливости. Что еще можно отметить 26 февраля

Сегодня, 26 февраля, отмечается событие посвященное одному из самых полезных изобретений в историю человечества - День термоса. В 1892 году шотландский ученый и изобретатель Джеймс Дьюар изобрел вакуумную колбу для хранения сжиженных газов. которая изначально не предназначалась для повседневного использования.

УНН Lite •   •  2000 просмотра
День термоса, Всемирный день неторопливости. Что еще можно отметить 26 февраля

NBC News: В США политтехнолог-демократ признался в создании дипфейка Байдена

Стратег Демократической партии Стив Крамер признает, что создал фейковый голос президента Байдена, сгенерированный искусственным интеллектом, который призвал избирателей штата Нью-Гемпшир повлиять на местные партийные выборы.

Политика •   •  3369 просмотра
NBC News: В США политтехнолог-демократ признался в создании дипфейка Байдена

Буданов был одним из офицеров украинского спецназа, которого готовило ЦРУ - The New York Times

Газета The New York Times сообщила, что Кирилл Буданов, нынешний руководитель Главного управления разведки Украины, был одним из украинских спецназовцев, подготовленных ЦРУ, и участвовал в дерзких операциях в тылу врага в Крыму.

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Буданов был одним из офицеров украинского спецназа, которого готовило ЦРУ - The New York Times

В этом году Украина может собрать БМП, БТР и легкие пушки - Камышин

В этом году Украина может собирать БМП, БТР и легкие пушки вместе с немецкими и британскими компаниями, но финансирование закупки этого вооружения остается открытым вопросом, по словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

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В этом году Украина может собрать БМП, БТР и легкие пушки - Камышин

Услуги ветеранам будут предоставляться по принципу единого окна

Украинское правительство примет единый стандарт предоставления услуг ветеранам через единое окно, доступное на смартфоне, чтобы помочь ветеранам и их семьям адаптироваться к гражданской жизни после войны.

Общество •   •  8183 просмотра
Услуги ветеранам будут предоставляться по принципу единого окна

В Литве собрали более 8 млн евро для украинских военных

Литовцы собрали более 8 миллионов евро в рамках кампании по сбору средств на закупку средств безопасности, таких как приборы ночного видения и лазерные прицелы для украинских солдат.

Общество •   •  8231 просмотра
В Литве собрали более 8 млн евро для украинских военных

Поражение Украины будет иметь разрушительные последствия для США - Чак Шумер

По словам лидера сенатского большинства Чака Шумера, если Украина проиграет войну России, это будет иметь разрушительные последствия для Соединенных Штатов.

Война •   •  9977 просмотра
Поражение Украины будет иметь разрушительные последствия для США - Чак Шумер

Армия Израиля представила правительству план эвакуации Рафаха

Израильскому военному кабинету был представлен план эвакуации палестинцев из города Рафах в Газе и предоставления гуманитарной помощи на юг Газы, чтобы предотвратить мародерство.

Новости Мира •   •  5899 просмотра
Армия Израиля представила правительству план эвакуации Рафаха

Во вторник Байден примет лидеров Конгресса для переговоров о расходах и финансировании Украины

Байден встретится с лидерами Конгресса, чтобы обсудить предоставление дополнительного финансирования Украине и предотвращения закрытия правительства.

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Во вторник Байден примет лидеров Конгресса для переговоров о расходах и финансировании Украины