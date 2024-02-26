Эйфелеву башню снова открыли после 6-дневной забастовки
Киев • УНН
Эйфелева башня вновь открылась после шестидневного закрытия из-за забастовки рабочих, которые требовали лучшего ухода за памятником и более высоких зарплат, а ее оператор пообещал 380 миллионов евро на ремонт и переговоры о заработной плате.
Эйфелева башня вновь открылась для посетителей в воскресенье после шестидневного закрытия из-за бастующих работников, которые требовали лучшего ухода за историческим памятником и повышения зарплат. Об этом пишет France24, передает УНН.
Детали
Оператор 330-метровой Эйфелевой башни заявил, что достиг соглашения с профсоюзами, представляющими работников, после того, как пообещал выделить "амбициозные 380 миллионов евро инвестиций до 2031 года" на ремонтные работы.
На этой неделе компания также начала переговоры по зарплате, которые, как ожидается, будут завершены в следующем месяце после того, как бастующие работники требовали повышения пропорционально доходу от продажи билетов.
Обычно Эйфелева башня открыта 365 дней в году. В прошлом году памятник был закрыт для посетителей на 10 дней во время массовых протестов по всей Франции против плана правительства реформировать пенсионную систему страны.
С фрагментами Эйфелевой башни: МОК презентовал уникальные медали Олимпиады-20248 февраля 2024, 14:13 • 109036 просмотров
Эйфелеву башню снова открыли после 6-дневной забастовки
Эйфелева башня вновь открылась после шестидневного закрытия из-за забастовки рабочих, которые требовали лучшего ухода за памятником и более высоких зарплат, а ее оператор пообещал 380 миллионов евро на ремонт и переговоры о заработной плате.
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