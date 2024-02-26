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Ейфелеву вежу знову відкрили після 6-денного страйку

Київ • УНН

 • 27760 перегляди

Ейфелева вежа знову відкрилася після шестиденного закриття через страйк робітників, які вимагали кращого догляду за пам'ятником і вищих зарплат, а її оператор пообіцяв 380 мільйонів євро на ремонт і переговори про заробітну плату.

Ейфелеву вежу знову відкрили після 6-денного страйку

Ейфелева вежа знову відкрилася для відвідувачів у неділю після шестиденного закриття через страйкуючих працівників, які вимагали кращого догляду за історичною пам’яткою та підвищення зарплат. Про це пише France24, передає УНН.

Деталі

Оператор 330-метрової Ейфелевої вежі заявив, що досяг угоди з профспілками, які представляють працівників, після того, як пообіцяв виділити "амбітні 380 мільйонів євро інвестицій до 2031 року" на ремонтні роботи.

Цього тижня компанія також розпочала переговори щодо зарплати, які, як очікується, будуть завершені наступного місяця після того, як страйкуючі працівники вимагали підвищення пропорційно доходу від продажу квитків.

Зазвичай Ейфелева вежа відкрита 365 днів на рік. Торік пам'ятник був закритий для відвідувачів на 10 днів під час масових протестів по всій Франції проти плану уряду реформувати пенсійну систему країни.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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