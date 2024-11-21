Эфиопские волки: хищники, питающиеся нектаром и выполняющие роль опылителей растений

Эфиопские волки, находящиеся под угрозой исчезновения, питаются пыльцой с растений и могут быть первыми хищниками опылителями, пишет УНН со ссылкой на New Scientist.

Эфиопские волки питаются сладким нектаром местных цветов. Таким образом пыльца остается на мордочках животных и они могут выполнять функции опылителей растений.

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Эфиопский волк - самый редкий дикий вид псовых в мире и наиболее угрожающее плотоядное животное Африки. Дикие эфиопские волки поглощают нектар цветов эфиопской горячей кочерги (Kniphofia foliosa), которую местные жители в горах традиционно используют как подсластитель для кофе и хлеба.

Считается, что эти волки являются первым крупным видом плотоядных животных, которые регулярно питаются нектаром.

Для крупных плотоядных животных, таких как волки, кормление нектаром является очень необычным из-за отсутствия, например, длинного языка или специфики построения морды, а также из-за того, что большинство цветов слишком хрупкие или производят слишком мало нектара, чтобы быть интересными для крупных животных - отмечает доктор из Оксфордского университета Сандра Лай, которая наблюдает за волками вместе с коллегами.

Также исследователями из Оксфордского университета было замечено, что некоторые волки подходят к 30 цветам за один раз. Когда они слизывают нектар, их морды покрываются пыльцой, которую они потенциально могут переносить с цветка на цветок, при этом питаясь.

«Поведение интересно, поскольку показывает, что питание нектаром и опыление нелетающими млекопитающими может быть более распространенным, чем признается сейчас, и что экологическое значение этих менее известных опылителей может быть более важным, чем мы думаем», - говорит Сандра Лай.

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