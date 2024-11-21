Эфиопские волки: хищники, питающиеся нектаром и выполняющие роль опылителей растений
Киев • УНН
Ученые обнаружили, что эфиопские волки регулярно питаются нектаром местных цветов. Во время питания их морды покрываются пыльцой, что позволяет им выполнять роль опылителей растений.
Эфиопские волки, находящиеся под угрозой исчезновения, питаются пыльцой с растений и могут быть первыми хищниками опылителями, пишет УНН со ссылкой на New Scientist.
Эфиопские волки питаются сладким нектаром местных цветов. Таким образом пыльца остается на мордочках животных и они могут выполнять функции опылителей растений.
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Эфиопский волк - самый редкий дикий вид псовых в мире и наиболее угрожающее плотоядное животное Африки. Дикие эфиопские волки поглощают нектар цветов эфиопской горячей кочерги (Kniphofia foliosa), которую местные жители в горах традиционно используют как подсластитель для кофе и хлеба.
Считается, что эти волки являются первым крупным видом плотоядных животных, которые регулярно питаются нектаром.
Для крупных плотоядных животных, таких как волки, кормление нектаром является очень необычным из-за отсутствия, например, длинного языка или специфики построения морды, а также из-за того, что большинство цветов слишком хрупкие или производят слишком мало нектара, чтобы быть интересными для крупных животных
Также исследователями из Оксфордского университета было замечено, что некоторые волки подходят к 30 цветам за один раз. Когда они слизывают нектар, их морды покрываются пыльцой, которую они потенциально могут переносить с цветка на цветок, при этом питаясь.
«Поведение интересно, поскольку показывает, что питание нектаром и опыление нелетающими млекопитающими может быть более распространенным, чем признается сейчас, и что экологическое значение этих менее известных опылителей может быть более важным, чем мы думаем», - говорит Сандра Лай.
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