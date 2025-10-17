Эффективная декарбонизация: «крупнейший в мире» солнечный аккумулятор Rondo Energy готов обеспечивать тяжелую промышленность
Киев • УНН
Промышленный тепловой аккумулятор компании Rondo Energy мощностью 100 МВт·ч, работающий на солнечной энергии, готов к коммерческому запуску в Калифорнии. Система полностью работает от собственной солнечной батареи, поставляет пар и тепло под высоким давлением и может питать тяжелую промышленность.
Для полной зарядки теплового аккумулятора компании Rondo Energy требуется шесть самых дешевых часов электроэнергии ежедневно. Система мощностью 100 МВт·ч работает на объекте Holmes Western Oil в Калифорнии, но уже объявлено о запуске коммерческой эксплуатации, передает УНН со ссылкой на Electrek.
Подробности
"Крупнейший в мире" промышленный тепловой аккумулятор, работающий на солнечной энергии в Калифорнии, США, готов к коммерческому запуску. Компания Rondo Energy объяснила основные качества этой системы.
Отмечено следующее:
- аккумулятор полностью работает от собственной солнечной батареи;
- постоянно поставляет пар и тепло под высоким давлением;
- доказывает, что возобновляемая энергия может напрямую питать тяжелую промышленность.
Автономная солнечная батарея заряжает тепловой аккумулятор Rondo, и аккумулятор поставляет накопленное тепло круглосуточно.
Rondo утверждает, что после 10 недель ежедневной работы система выполнила все целевые показатели производительности.
Достигнуто более 97% КПД; работа системы при температуре выше 1000 °C (1832 °F)
Также отмечено, что блок мощностью 100 МВт·ч обеспечивает такой же объем тепла, как 10 000 систем отопления домохозяйств.
Для полной зарядки системы требуется шесть самых дешевых часов электроэнергии каждый день.
Как работает "крупнейший в мире" аккумулятор в США
Проект помогает Holmes Western Oil, используя солнечную энергию на месте для замены природного газа. Он подключен непосредственно рядом с газовыми котлами, но обеспечивается подача пара "через ту же инфраструктуру без модернизации". Достигается "защита от колебаний цен на энергоносители", обеспечивается уменьшение влияния на рынок углерода.
Напомним
