Эксклюзив
11:59 • 3904 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
11:57 • 2376 просмотра
Венгрия должна выполнить ордер МУС на арест Путина - МИД Германии
11:03 • 10328 просмотра
Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели
Эксклюзив
08:14 • 17789 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
07:15 • 41583 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несет
17 октября, 05:53 • 27729 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 58491 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 61215 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом
16 октября, 17:21 • 43092 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 42898 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"
Эффективная декарбонизация: «крупнейший в мире» солнечный аккумулятор Rondo Energy готов обеспечивать тяжелую промышленность

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

Промышленный тепловой аккумулятор компании Rondo Energy мощностью 100 МВт·ч, работающий на солнечной энергии, готов к коммерческому запуску в Калифорнии. Система полностью работает от собственной солнечной батареи, поставляет пар и тепло под высоким давлением и может питать тяжелую промышленность.

Эффективная декарбонизация: «крупнейший в мире» солнечный аккумулятор Rondo Energy готов обеспечивать тяжелую промышленность

Для полной зарядки теплового аккумулятора компании Rondo Energy требуется шесть самых дешевых часов электроэнергии ежедневно. Система мощностью 100 МВт·ч работает на объекте Holmes Western Oil в Калифорнии, но уже объявлено о запуске коммерческой эксплуатации, передает УНН со ссылкой на Electrek.

Подробности

"Крупнейший в мире" промышленный тепловой аккумулятор, работающий на солнечной энергии в Калифорнии, США, готов к коммерческому запуску. Компания Rondo Energy объяснила основные качества этой системы.

Отмечено следующее:

  • аккумулятор полностью работает от собственной солнечной батареи;
    • постоянно поставляет пар и тепло под высоким давлением;
      • доказывает, что возобновляемая энергия может напрямую питать тяжелую промышленность.

        Автономная солнечная батарея заряжает тепловой аккумулятор Rondo, и аккумулятор поставляет накопленное тепло круглосуточно.

        Rondo утверждает, что после 10 недель ежедневной работы система выполнила все целевые показатели производительности.

        Достигнуто более 97% КПД; работа системы при температуре выше 1000 °C (1832 °F)

        Также отмечено, что блок мощностью 100 МВт·ч обеспечивает такой же объем тепла, как 10 000 систем отопления домохозяйств.

        Для полной зарядки системы требуется шесть самых дешевых часов электроэнергии каждый день.

        Как работает "крупнейший в мире" аккумулятор в США

        Проект помогает Holmes Western Oil, используя солнечную энергию на месте для замены природного газа. Он подключен непосредственно рядом с газовыми котлами, но обеспечивается подача пара "через ту же инфраструктуру без модернизации". Достигается "защита от колебаний цен на энергоносители", обеспечивается уменьшение влияния на рынок углерода.

        Напомним

        Американские законодатели ввели в действие запрет на закупку Министерством обороны аккумуляторов у шести крупнейших китайских производителей, включая CATL и BYD, начиная с октября 2027 года.

        Британский аккумулятор VarEVolt получил необходимую сертификацию, что позволяет запуск его производства в больших масштабах. А это означает, что больше производителей электромобилей смогут использовать его в своих электрических автомобилях.

        Игорь Тележников

        Новости МираТехнологии
        Электроэнергия
        Калифорния
        Соединённые Штаты