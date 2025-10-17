Ефективна декарбонізація: "найбільший у світі" сонячний акумулятор Rondo Energy готовий забезпечувати важку промисловість
Промисловий тепловий акумулятор компанії Rondo Energy потужністю 100 МВт·год, що працює на сонячній енергії, готовий до комерційного запуску в Каліфорнії. Система повністю працює від власної сонячної батареї, постачає пару та тепло під високим тиском і може живити важку промисловість.
Для повної зарядки теплового акумулятора компанія Rondo Energy потрібно шість найдешевших годин електроенергії щодня. Система потужністю 100 МВт·год працює на об'єкті Holmes Western Oil у Каліфорнії, але вже оголошено про запуск комерційної експлуатації, передає УНН із посиланням на Electrek.
Деталі
"Найбільший у світі" промисловий тепловий акумулятор, що працює на сонячній енергії у Каліфорнії, США, готовий до комерційного запуску. Компанія Rondo Energy пояснила основні якості цієї системи.
Зазначено наступне:
- акумулятор повністю працює від власної сонячної батареї;
- постійно постачає пару та тепло під високим тиском;
- доводить, що відновлювана енергія може безпосередньо живити важку промисловість.
Автономна сонячна батарея заряджає тепловий акумулятор Rondo, і акумулятор постачає накопичене тепло цілодобово.
Rondo стверджує, що після 10 тижнів щоденної роботи, система виконала всі цільові показники продуктивності.
Досягнуто понад 97% ККД; робота системи при температурі вище 1000 °C (1832 °F)
Також зазначено, що блок потужністю 100 МВт·год забезпечує такий самий об'єм тепла, як 10 000 систем опалення домогосподарств.
Для повної зарядки системи потрібно шість найдешевших годин електроенергії кожен день.
Як працює "найбільший у світі" акумулятор у США
Проект допомагає Holmes Western Oil, використовуючи сонячну енергію на місці для заміни природного газу. Його підключено безпосередньо поруч із газовими котлами, але забезпечується постачання пари "через ту саму інфраструктуру без модернізації". Досягається "захист від коливань цін на енергоносії", забезпечується зменшення впливу на ринок вуглецю.
