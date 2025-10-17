Ефективна декарбонізація: "найбільший у світі" сонячний акумулятор Rondo Energy готовий забезпечувати важку промисловість

$41.640.12
48.520.01
ukenru
Ексклюзив
11:59 • 4692 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
11:57 • 4100 перегляди
Угорщина повинна виконати ордер МКС на арешт путіна - МЗС Німеччини
11:03 • 10933 перегляди
Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
Ексклюзив
08:14 • 18352 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 42504 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
17 жовтня, 05:53 • 27934 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 58662 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 61266 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 43119 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 42911 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярнi новини
кремль створює інформаційне прикриття для майбутніх атак на Європу - ISW17 жовтня, 04:11 • 14303 перегляди
Втрати ворога: армія рф недорахувалася 730 солдатів та понад півтисячі БпЛА за добу17 жовтня, 04:45 • 6378 перегляди
Довге перебування на позиціях та проблеми з виплатами: військова омбудсманка назвала теми найчастіших скарг17 жовтня, 07:12 • 8508 перегляди
Ворог атакував енергетику у чотирьох областях - Міненерго07:42 • 23708 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 5022 перегляди
Публікації
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 42503 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 70593 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 99847 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 67592 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 91165 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Олена Сосєдка
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Словаччина
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 5180 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 49189 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 97500 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 74106 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 75329 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
Північний потік
Су-30

Ефективна декарбонізація: "найбільший у світі" сонячний акумулятор Rondo Energy готовий забезпечувати важку промисловість

Київ • УНН

 • 1228 перегляди

Промисловий тепловий акумулятор компанії Rondo Energy потужністю 100 МВт·год, що працює на сонячній енергії, готовий до комерційного запуску в Каліфорнії. Система повністю працює від власної сонячної батареї, постачає пару та тепло під високим тиском і може живити важку промисловість.

Ефективна декарбонізація: "найбільший у світі" сонячний акумулятор Rondo Energy готовий забезпечувати важку промисловість

Для повної зарядки теплового акумулятора компанія Rondo Energy потрібно шість найдешевших годин електроенергії щодня. Система потужністю 100 МВт·год працює на об'єкті Holmes Western Oil у Каліфорнії, але вже оголошено про запуск комерційної експлуатації, передає УНН із посиланням на Electrek.

Деталі

"Найбільший у світі" промисловий тепловий акумулятор, що працює на сонячній енергії у Каліфорнії, США, готовий до комерційного запуску. Компанія Rondo Energy пояснила основні якості цієї системи.

Зазначено наступне:

  • акумулятор повністю працює від власної сонячної батареї;
    • постійно постачає пару та тепло під високим тиском;
      • доводить, що відновлювана енергія може безпосередньо живити важку промисловість.

        Автономна сонячна батарея заряджає тепловий акумулятор Rondo, і акумулятор постачає накопичене тепло цілодобово. 

        Rondo стверджує, що після 10 тижнів щоденної роботи, система виконала всі цільові показники продуктивності.

        Досягнуто понад 97% ККД; робота системи при температурі вище 1000 °C (1832 °F) 

        Також зазначено, що блок потужністю 100 МВт·год забезпечує такий самий об'єм тепла, як 10 000 систем опалення домогосподарств.

        Для повної зарядки системи потрібно шість найдешевших годин електроенергії кожен день. 

        Як працює "найбільший у світі" акумулятор у США

        Проект допомагає Holmes Western Oil, використовуючи сонячну енергію на місці для заміни природного газу. Його підключено безпосередньо поруч із газовими котлами, але забезпечується постачання пари "через ту саму інфраструктуру без модернізації". Досягається "захист від коливань цін на енергоносії", забезпечується зменшення впливу на ринок вуглецю.

        Нагадаємо

        Американські законодавці ввели в дію заборону на закупівлю Міністерством оборони акумуляторів у шести найбільших китайських виробників, включаючи CATL і BYD, починаючи з жовтня 2027 року. 

        Британський акумулятор VarEVolt отримав необхідну сертифікацію, що дозволяє запуск його виробництва у великих масштабах. А це означає, що більше виробників електромобілів зможуть використовувати його у своїх електричних автомобілях.

        Ігор Тележніков

        Новини СвітуТехнології
        Електроенергія
        Каліфорнія
        Сполучені Штати Америки